Ya estamos fichando las tendencias que vamos a llevar en este otoño-invierno 2022/2023 y entre todas ellas hay una que estamos seguras que se va a convertir en la más vista del street style. Porque es elegante, favorece mucho y se adapta a todo tipo de estilos y situaciones. Sí, estamos hablando del traje pantalón rosa, que no hemos dejado de ver en los últimos meses y también estará omnipresente con la llegada de los días más frescos. Heidi Klum y Karlie Kloss han sido las últimas en llevarlo. Una en Los Ángeles y otra en Nueva York han dejado claro que a pesar de que son mujeres totalmente diferentes, esta tendencia encaja para todas.

El traje de chaqueta fue la estrella de la primavera. En todas las fiestas y eventos sociales no faltaba una celebritie con él. Pero no el clásico ejecutivo que asociamos con los looks más aburridos y sobrios, el color se impone, y el rosa, en cualquiera de sus tonalidades arrasó en primavera y también lo hará este otoño. Pierpaolo Piccioli convirtió el desfile de la colección Otoño Invierno 2022-23 de Valentino en una oda la fucsia y meses después ha confirmado que ese total look ha llegado para alegrar nuestro armario.

Karlie Kloss y Heidi Klum, dos estilos de llevar el traje rosa

Un traje pantalón fucsia fue la elección de Karlie Kloss para dar un paseo por Nueva York. La top eligió un modelo clásico con pantalón recto y americana de solapa con bolsillos con tapeta y doble botonadura forrados. Lo combinó de la forma más relajada posible con un sencillo top blanco y unas sneakers del mismo color, de Prada. Ideal para ir a la oficina o para patearte la ciudad en una jornada de compras.

Muy diferente fue el estilo de Heidi Klum. La modelo alemana optó por un traje de chaqueta en un rosa suave, con pantalón ligeramente trompetero y americana entallada de manga al codo. Lo combinó con un top acanalado en un rosa todavía más suave, en la misma línea de Karlie. Sin embargo en las antípodas estuvieron sus complementos, con un espectacular bolso Birkin de Hermès de avestruz en rosa fuerte, uno de los modelos más exclusivos de la historia de la moda, y unas altísimas sandalias de tacón de una tira. La imagen de la ejecutiva más sofisticada.

