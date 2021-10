Irene Rosales ha salido de su encierro en Castilleja de la Cuesta para sus quehaceres diarios y lo ha hecho con un look comfy pero estiloso

Irene Rosales se ha convertido en protagonista durante estos días después de no asistir a la fiesta de la boda de Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión, que ya se encontraba en La Graciosa junto a sus dos hijas, Ana y Carlota, con todo preparado, cogió un avión de vuelta el día antes tras darse a conocer que Kiko Rivera no iba a asistir. La sevillana decidió regresar a la Península para estar junto a su marido, lo que ha hecho estar en el ojo del huracán. A pesar de que este fin de semana tanto ella como el DJ se quedaron encerrados en su casa de Castilleja de la Cuesta, este lunes ha tenido que abandonar su «encierro» para sus quehaceres diarios. Debido a que no está pasando por su mejor momento, ha elegido una vestimenta acorde con la situación pero con la que también sabe estar perfecta: un conjunto de aires confortables.

Irene Rosales elige un look cómodo y comfy para sus tareas

Desde que se decretó el Estado de Alarma y con ello el confinamiento por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, los conjuntos de algodón y punto se convirtieron en nuestros mejores aliados para estar cómodas en casa sin renunciar a ir «monas». Ahora, Irene Rosales sigue llevando esa premisa por bandera y sigue combinando a la perfección la comodidad con el estilo. Por este motivo ha elegido para hacer sus tareas diarias (ir a la compra, recoger a las niñas del cole, hacer recados…) un conjunto de punto finito en tono arena, un color que nos da luz incluso en los días más grises.

El look elegido por la mujer de Kiko Rivera está compuesto por una sudadera fluida y unos pantalones cropped. Debido a que todavía las temperaturas no marcan bajas temperaturas, y teniendo en cuenta que se encuentra en la localidad sevillana, se puede permitir el lujo de mostrar pierna y optar por un estilismo cómodo, envolvente pero sin llegar a ser muy calentito.

Las sneakers de suela track, una rabiosa tendencia a la que también se ha sumado la colaboradora de televisión

Además, lo ha combinado con unas zapatillas deportivas de suela track en tonos tierra, que encajaba perfectamente con el resto del look. Un look súper fácil de copiar y que nos salvará de más de un apuro cuando tengamos prisa por salir de casa. Además, le ha añadido unas gafas de sol en la versión XXL que le daba ese aire más sofisticado y fashionista. Sin lugar a dudas, un conjunto todoterreno que nos ha enamorado y que te queremos enseñar al detalle. No te lo pierdas y sigue leyendo.