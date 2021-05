La influencer y la cadena de supermercados han creado una línea de moda veraniega tan bonita como económica. ¡Lo queremos todo!

Pocas cosas nos gustan tanto como una buena colaboración. Y es que cuando famosas o influencers se involucran en el diseño de colecciones cápsula para diferentes firmas el resultado suele ser todo un éxito. Dulceida x MAC Cosmetics, Chiara Ferragni x Nespresso, Alba Díaz x Lidl. No son pocas las reinas de Instagram que, durante los últimos meses, se han enfrentado a todo el proceso de creación y adaptado su gusto personal al estilo y forma de una marca en particular. Una combinación entre el mundo de la moda y la belleza y el de las redes sociales que sin lugar a dudas, es una de nuestras cosas favoritas del mundo. Y más aún si esa marca en particular es low cost y podemos encontrarla en casi cualquier ciudad. Algo que justamente ha ocurrido con la maravillosa sinergia que han creado Mery Turiel y Carrefour.

La influencer, que cuenta en su perfil de Instagram con más de 875 mil seguidores, y la cadena de supermercados han unido sus fuerzas en un fascinante proyecto que tiene como objetivo sacar a la luz una colección de moda de verano de lo más alucinante. Vestidos, pantalones, tops, bikinis y bañadores que a partir de ahora se pueden encontrar en la web de Carrefour y en todas sus grandes superficies.

Mery Turiel x Carrefour, la combinación que no sabíamos que necesitábamos este verano

No es la primera vez que la joven se une a la cadena de supermercados francesa para crear una colección de prendas y complementos veraniegos. El verano pasado ya lazaron una primera colección bajo el nombre TEX Mery Turiel, que fue todo un éxito y que se vendió como rosquillas. Sin embargo, este año han querido superarse y la colaboración es, si cabe, mucho más acertada y sorprendente.

Con prendas que van de los 5,99 euros a los 22 euros (precios la mar de asequibles), Mery Turiel y Carrefour se han propuesto que todas nosotras podamos vestir de maravilla este verano; independientemente de nuestro nivel económico. Una idea que no puede gustarnos más y que nos ha alegrado la semana. Es por ello, y porque sabemos que a ti también te va a encantar, por lo que hemos decidido seleccionar las prendas que más nos han conquistado. Vestidos, bikinis, blusas, bañadores… Todo lo que necesitas para triunfar en estas esperadas vacaciones por menos de 25 euros. ¡Una auténtica fantasía!