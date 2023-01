¡Las esperadas rebajas de invierno 2023 ya están aquí! Por supuesto, a estas alturas todas sabemos que estos descuentos son una excelente oportunidad para sumarse a las tendencias que están por venir. Pero ojo, porque todavía son una mejor ocasión para hacernos con básicos atemporales que tan necesarios son en cualquier armario. Entre ellos sin duda se encuentra un buen calzado. Y es que reconozcámoslo: nos encantan los stilettos, pero en la práctica, lo que más nos ponemos son las botas planas. Y no se nos ocurren mejores que las impermeables de Yuccs. ¡Todo un éxito de ventas!

Su comodidad y el toque tan chic que le aportan a todos nuestros looks, las han convertido en infalibles en nuestro día a día. Eso sí, no vale elegir cualquiera. Estas rebajas debemos apostar por unas botas de calidad que, además de derrochar estilo, cuiden la salud de nuestros pies. Y todo ello lo reúne las Merino Casual Boot 2 de Yuccs. que están arrasando esta temporada. De hecho, ya se las hemos visto puestas a varias influencers y no pueden gustarnos más!

Si solo vas a comprar un calzado estas rebajas que sea este: “Made in Spain” y extra cómodo

Las Merino Casual Boot 2 son unas botas cómodas y todoterreno, que se adaptan al tiempo que haga este invierno, incluso protegiendo del agua, gracias a su tejido de lana merina que autorregula la temperatura para días de más o menos frío. ¿Lo más? Su membrana interna impermeable permite que el agua no traspase, pero siendo a su vez muy transpirables. Ahora puedes hacerte con ellas con 25€ de descuento. Entra en www.yuccs.com y encuentra tu color favorito ahora al mejor precio. Nuestras favoritas son las de color marengo, como las que lleva la influencer Carmen Gimeno, las combina cómo nadie con gorra y levita de cuadros, un look casual muy en tendencia!

Este 2023 cuida tus pies también en casa

Estas rebajas también es una buena idea hacerte con unas zapatillas de estar por casa cómodas y transpirables. Ya que no solo es importante el calzado que llevamos fuera de casa, si no que debemos priorizar nuestra salud de pies tanto dentro como fuera de ella. No se nos ocurre mejor sensación que la de llevar a casa y ponernos unas zapatillas cómodas y calentitas… Apunta: las Merino Slipper de Yuccs son las primeras zapatillas para estar en casa de la firma. Un calzado que es pura comodidad: estas slippers están confeccionadas con lana merina e incluyen un forro de rizo de bambú (suave y absorbente, además de transpirable, con propiedades antibacterianas) y suela de material EVA para una máxima flexibilidad. Su plantilla viscoelástica se adapta a la pisada, reduce la fatiga articular gracias a su gran absorción del impacto y mejora la circulación al reducir la presión

Fíchalas ahora con 15 euros de descuento. Entra en www.yuccs.com y elige tu modelo favorito. Los envíos y devoluciones son gratuitos. Ahora, también, disponibles en sus tiendas físicas de Madrid, Barcelona, Palma y Bilbao.