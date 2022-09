El nuevo bolso de Raquel Bollo está llamado a convertirse en viral gracias a su perfecto mix de refinada calidad e informalidad ‘chic’. Es la pareja de baile ideal para elevar los estilismos más básicos. ¿Lo mejor? Es sostenible y está realizado con una manufactura impecable: está recubierto de flecos de rafia natural y el 70% de su tejido es algodón reciclado. Sin duda, una inversión con mucho acierto.

Además, tiene el tamaño perfecto para llevar dentro todo lo necesario. Pero, al mismo tiempo, es cómodo y ligero para poder aguantar con él 24/7 sin ser una carga. Y lo que es más importante, es atemporal y perfecto para pasar el otoño al verano sin perder ni un ápice de estilo. Es de la ‘Entrudo’, una firma de Portugal que apuesta por apuesta por el consumo de moda ético, transparente y respetuoso con el medioambiente.

Chic y funcional: así es el bolso nuevo de Raquel Bollo

Después de que Raquel nos deje claro que este otoño íbamos a seguir llevando bolsos de rafia, hemos fichado el suyo porque es amor a primera vista. No solo porque es muy original, sino porque es verlo y querer tocarlo. Lo podemos llevar durante el día a día como cualquier look casual y la principal es su sofisticado diseño, que elevará cualquier estilismo y no hará falta que llames la atención con tu ropa porque el bolso acaparará todas las miradas.

Su mejor acompañante será unos jeans, una gabardina de entretiempo y unas zapatillas de deporte o unas botas cowboy. Pero también queda de lujo con vestidos midi o como lo lleva Raquel, como complemento de unos pantalones de traje sastre y un top a contraste.

Además, hemos descubierto que en la tiendas ‘low cost’ están muy de moda, así que hemos hecho el trabajo por ti y hemos fichado varios diseños que son pura magia.