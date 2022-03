¿Comenzar el look por los pies? Es mucho más habitual de lo que te imaginas. Elegir tu estilismo por esa sandalia o zapato maravilloso que tienes guardado para las ocasiones más especiales y que se convierte en el centro de todas las miradas funciona. Vicky Martín Berrocal es una de ellas, al menos en esta ocasión ha sido así, porque lo primero que ha hecho antes de elegir el vestido es enseñarnos sus zapatos preferidos para las grandes ocasiones. Y no estamos hablando de unos zapatos cualquiera.

La diseñadora siempre acierta con sus looks. Da igual que la veamos en una jornada de trabajo, en una alfombra rojo o disfrutando de un relajado día con amigos, siempre va perfecta. Pero es en las ocasiones más especiales cuando saca toda la artillería y nunca defrauda. En la mayoría de las ocasiones con modelos de su firma, Victoria, una de las preferidas de las famosas para fiestas, alfombras rojas y eventos especiales y con los complementos más top. Clásicos o tendencia, siempre nos quedamos prendadas con sus bolsos y zapatos.

Unos zapatos de ensueño con los que Vicky Martín Berrocal hace ganador cualquier look

El vestidor de Vicky Martín Berrocal está repleto de firmas exclusivas, sobre todo si hablamos de los complementos. No faltan los icónicos bolsos 2.55 de Chanel o el Birkin de Kelly, o los últimos modelos como el Pouch de Bottega Veneta. Y lo mismo podemos decir de su zapatero. Entre estos últimos nos hemos enamorado de los zapatos joya que nos acaba de enseñar y que son ideales para reinar en una fiesta, en un look de invitada, pero que también puedes llevar combinados con unos vaqueros y una blazer para darle un twist al look de oficina.

Los de Vicky son unos zapatos joya de la firma Jimmy Choo. El emblemático diseño Bing destalonado, con un tacón de diez centímetros, en versión plexiglás en rosa intenso, con una tira en el empeine con cristales incrustados. Un modelo que solo necesita el estilismo más sobrio para triunfar. Perfectos para la fiesta… Y para lo que no son fiestas.

El zapatos de Jimmy Choo tiene un precio de 895 euros (en la web de la firma también tienen el mismo modelo en otros colores, pero el rosa intenso es el que más nos gusta para esta primavera).

Como no está al alcance de todos los bolsillos, te hemos buscados unas opciones parecidas (sabemos que no tan maravillosas como los Jimmy Choo) pero que tienen la ventaja de tener unos precios muy asequibles.

Nueva vida en Madrid

La diseñadora sevillana ha comenzado una nueva etapa en su vida tras romper con el empresario portugués Joao Viegas, con quien estaba viviendo en el país luso desde el verano de 2020. Ahora, instalada de nuevo en Madrid, Vicky continúa con su trabajo al frente de su firma de moda y en el programa de Canal Sur, donde comparte plató con Bertín Osborne.