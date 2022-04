Definitivamente la primavera ya se ha instalado en nuestras vidas. A pesar de algunos días de nubes y tormentas, los cielos azules y el sol radiante ya han llegado y con ellos las ganas de abrir el armario y sacar las prendas más coloridas y divertidas. Eso es lo que acaba de hacer Gloria Camila y el resultado no puede ser más favorecedor. Tanto nos ha gustado, que como no lo hemos encontrado en la firma (al menos en la tienda online) nos hemos ido de cabeza a Zara para copiarle ese look que estamos seguras ya te querrás poner este fin de semana. A tope de color y, sobre todo, muy (muy) cómodo ¿qué más le podemos pedir?

La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ no paró de recibir piropos por el estilismo que eligió para acudir al plató de televisión. Y no podemos estar más de acuerdo, porque el color es su mejor aliado.

Los looks llenos de color con los mejores aliados de Gloria Camila

La hija de Ortega Cano eligió un pantalón fucsia ancho con aberturas en los laterales, que acompañó de una blazer fluida estampada en tonos verdes con detalles de rosa suave y en los pies unas sneakers en tono empolvado con plataforma. El conjunto es de la firma See Iou, aunque no lo hemos encontrado disponible en su página web (pero a modo orientativo te decimos que se trata de una marca de precios medios).

Analizando el look de Gloria Camila encontramos muchas de las tendencias de esta primavera. Comenzamos por el color de los pantalones, el fucsia, el tono estrella del momento y favorecedor para todas, y seguimos con el diseño split, que nos descubrió hace varias temporadas Victoria Beckham, y hoy lo vemos en todo tipo de pantalones. Pero, además, la combinación con la chaqueta estampada hace el conjunto mucho más fresco, original y perfecto para llevar en el día a día. Te lo puedes poner para ir al trabajo o para salir un fin de semana a disfrutar de una comida o unas compras.

Nuestra versión de Zara de su estilismo

En Zara hemos hecho una reinterpretación del look de Gloria Camila. Con un pantalón de tiro alto con bajo acabado flare y abertura en fucsia, una americana fluida de solapa cruzada en estampado patchwork en tonos verdes y rosas y las zapatillas con plataforma.

La llegada del buen tiempo nos anima a todas a atrevernos con los estilismos más divertidos y un punto llamativo. Aunque lo tuyo sean los tonos neutros y las líneas más sencillas, no puedes dejar pasar en tu lista de la compra de esta temporada algunas prendas llenas de color y de estampados que nos dan un plus de buen rollo y optimismo.

