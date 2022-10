No importa si es para ir a la oficina, para cumplir con los quehaceres diarios o para disfrutar de una comida. Los vestidos de punto son una apuesta segura en todos los escenarios posibles de otoño. Derrochan estilo, añaden un toque sofisticado sin sumar demasiado formalismo y, sobre todo, no pueden ser más cómodos. ¿Otro plus? No necesitan apenas accesorios para hacerte triunfar. Y el mejor ejemplo de ello es Mariló Montero.

Ahora que no nos ha quedado más remedio que hacer el temido cambio de armario, y que todavía estamos en busca de prendas todoterreno que nos saquen del apuro cuando no sabemos qué ponernos por las mañanas, la presentadora nos ha conquistado con su último estreno. Se trata de un vestido midi de punto que aunque es de lo más sencillo, no puede ser más estiloso, socorrido y favorecedor. Un diseño de color verde botella que es perfecto para acertar en el día a día sin romperse demasiado la cabeza.

Mariló Montero ya tiene el vestido más cómodo y socorrido del otoño

Es innegable que los vestidos de punto son una de las grandes tendencias del otoño-invierno 2022/2023. Y Mariló Montero ha encontrado en Zara un modelo que ya se ha convertido en su favorito. Hemos podido vérselo en IFEMA, donde ha disfrutado de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas.

Para una jornada como ésta, la madre de Rocío Crusset ha decidido combinar su nuevo vestido con unos botines granates con puntera cuadrada y un bolso acolchado negro. Lo cierto es que estamos seguras de que cuando veas a Mariló vas a querer copiarle este vestido, ya que es un básico que funciona de lunes a domingo. ¿Lo mejor? No es excesivamente caro, cuesta 49,95 euros. ¡Sigue bajando para verla ya!