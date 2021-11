El frío ya está aquí y con él, no nos quitamos de encima las chaquetas de punto, abrigos, plumas… Todo lo que nos abrigue es válido. Eso es lo que ha hecho Alba Carrillo con una cazadora de lo más original. Conseguir un look básico, pero a la vez con un toque especial, y hasta divertido, no siempre es fácil. Los mismos tonos de siempre, blancos, negros o marrones, tienden a aburrir. Es lo primero que vemos y por lo tanto, lo primero que nos ponemos de nuestro armario. Pero para el otoño también puedes recurrir a los colores más llamativos y potentes o a los estampados diferentes. Eso es lo que ha hecho la modelo y nos ha encantado.

La chaquetas más original la tiene Alba Carrillo

Alba Carrillo ha elegido un look donde la gran protagonista ha sido la chaqueta de punto, una de las prendas imprescindibles de esta temporada, pero con el estampado más original. Una chaqueta de punto grueso en crudo con estampado de letras y animal print combinada con mangas vaqueras. Es de la marca Koker y en su web puedes encontrarla a un precio de 69,99 €, en talla única, pero válida para mujeres con tallas entre S-XL.

La colaboradora de televisión la ha combinado con un pantalón vaquero negro con mini campana en el bajo y unos botines del mismo color con un original tacón cuadrado plateado.

Seguidora de las últimas tendencias

Lo que está claro es que a Alba le encanta la moda, y no solo por su faceta de modelo que durante años la tuvo subida a las pasarelas. En los distintos espacios de televisión en los que colabora logra siempre convertirse en el centro de todas las miradas, con unos estilismos arriesgados en muchas de las ocasiones, pero que ella defiende con mucha seguridad.

Algunos de esos grandes looks los ha llevado las pasadas semanas en el plató del reality Secret Story, donde ha estado defendiendo a su madre, Lucía Pariente, hasta que fue expulsada (aunque junto a Adara Molinero y Miguel Frigenti está pendiente de ser repescada este jueves) Pero no solo sus vestidos, también sus looks beauty son espectaculares.

Al igual que sucede con otras colaboradoras, muchas de esas prendas con las que aparece en televisión se agotan en poco tiempo. Y estamos seguras que esta chaqueta de punto tan original va a estar entre las preferidas por las muchas fans de la modelo.