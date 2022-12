La hija de Alejandro Sanz y la mejicana Jaydy Michel, Manuela Sanz; la tía y sobrina Rocío Flores y Gloria Camila y la mismísima Victoria Federica son solo algunas de las jóvenes de la nueva nueva generación de prescriptoras de estilo que vienen pisando fuerte, especialmente en el terreno de las redes sociales. Junto a ellas encontramos a Paula Cabanas, hija de la cantante Marta Sánchez y el publicista Jesús Cabanas, que a sus 19 años ya apunta maneras como icono fashion para las jóvenes de su generación, la popular generación Z, también conocida como Zillennials, que comprende a aquellos nacidos en los últimos años de los 90’s e inicio de los 2000.

Con un futuro prometedor, la hija de la cantante de ‘Soy yo‘ está muy centrada en el mundo de la moda. Está cursando primero de Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda, en el Instituto Europeo de Diseño, mientras que trabaja junto a Marta como ayudante de producción en algunos de sus conciertos. Ahora que por fin le ponemos cara al nombre, la joven ha tomado la decisión de abrir su cuenta de Instagram al público y dejar a la vista sus fotografías íntimas más especiales, la mayoría son de ella posando y luciendo lookazos de infarto.

Aunque tiene un estilo urbano muy definido, la joven demuestra ser una gran amante del mundo de las tendencias al incorporar a su armario las novedades más rompedoras del momento. Un ejemplo es este look de ‘Denim on denim’, es decir combinar en un mismo look varias prendas vaqueras.

Abrimos el armario de Paula Cabanas, la hija de Marta Sánchez

Nos gusta el aire fresco que traen consigo las nuevas generaciones. En las fotos de Paula vemos como posa sin miedo y con gracia y enseña sus atuendos a la última. A día de hoy acumula casi 6.000 seguidores y destaca por sus estilismos urbanos, casuales y con un toque ‘chic’, que podríamos clasificar dentro de una estética dosmilera que está triunfando mucho esta temporada.

¡Abrimos su armario en 3, 2, 1….!