La colaboradora de ‘Sálvame’ nos ha sorprendido con su último look. Un estilismo en el que parece una auténtica motera dispuesta a surcar cualquier carretera.

Se nota que ha llegado el otoño (o casi) cuando bajan un poquito las temperaturas; la gente vuelve a la oficina con un favorecedor bronceado; y las celebs sacan a pasear por su Instagram looks cuyos protagonistas son prendas de ligero abrigo como cazadoras, chaquetas o cardiganes. Y todo ello ya ha pasado. Durante los últimos días, aunque el termómetro no ha bajado demasiado, las lluvias han tenido un importante papel en nuestra vida, nuestras compañeras ya han vuelto a sus puestos de trabajo y no paran de hablar de las vacaciones y famosas como Gema López han posado en las redes sociales con estilismos de lo más otoñales. Pero también de lo más rompedores. Y es que, en su última publicación, la colaboradora de Sálvame se ha dejado ver con un un look muy llamativo que la convertía en una auténtica motera. ¿No nos crees? ¡Sigue leyendo!

La periodista, que siempre suele acertar con sus modelitos, en estos primeros días de septiembre ha querido arriesgar e inspirarse en la moda motera para conseguir un look de lo más llamativo. Un conjunto formado por una falda larga, una básica blanca, unas botas altas y una cazadora de efecto cuero firmado por Ne&Nu, su marca de confianza; que le daba un aspecto muy desenfadado a la tertuliana y que, llevada en pleno arcén, al lado de la carretera, la convertían en toda una motera dispuesta a hacer la Ruta 66 en su Harley Davidson. ¡Una auténtica pasada!