Para salir de fiesta, tomar un café, ir a una cena importante, al trabajo… Da igual el motivo, la mayoría de los días Gema López apuesta por un estilismo arreglado y no sale a la calle sin sus botas de tacón. Muchas de ellas superan los 10 centímetros, altura con la que es capaz de andar con estilo sin perder el equilibrio. Los tiene de aguja, con algo de plataforma… da igual la forma, la periodista tiene en su zapatero una amplia colección que hoy ha decidido ampliar con un par de botas de serraje que son lo más para subir unos cuantos centímetros y parecer más altas

Sea la temporada que sea siempre va a haber alguna bota de tacón en sus looks porque le apasionan. A veces la hemos visto subida a las botas cowboy del momento, para trabajar o salir con amigas. Dentro o fuera de los platós de televisión, en sus publicanos en redes sociales, o para irse de compras, este complemento siempre acompaña sus ‘outfits’, y además las lleva con mucha elegancia. Echa un vistazo al estilo de su último modelito y ficha sus botas nuevas.

Gema López marca tendencia con las botas de serraje para llevar a todas horas

¡Por fin! Lo estábamos esperando y ha pasado, las botas que acaba de estrenar Gema pueden ser nuestras. De entre todas las que le hemos visto en los últimos meses, estas son sin dudas las que más van a triunfar.

Se trata de las clásicas botas altas de serraje, sin adornos extra, que tienen un color marrón claro perfecto para que puedas usarlas temporada tras temporada, tanto en looks de trabajo más formales como en mezclas desenfadadas. Aunque es un tono neutro, lo que más nos llama la atención es que son elegantes, versátiles e ideales para lucir con todo tipo de looks, ya sea con vestidos, pantalones, o con faldas midi. Y, lo mejor es que no pasan de moda, por lo que es una inversión segura que podrás reutilizar durante años. Desde luego, si lo que la televisiva quería es que la inversión mereciera a pena, lo ha conseguido.

Se trata de un diseño ‘trendy’, a la par que sofisticado, que queda por debajo de la rodilla. Tienen una altura de tacón de 9 centímetros y su elaboración es 100% artesanal, de ante y rematados en punta. Su precio es de 115,95 euros. Están disponibles en la web de ‘Ne&Nu‘ y podrás encontrarlas por el nombre ‘Botas Montecarlo Caramelo‘, del número 36 hasta el 40.

Hablemos del look de la colaboradora de ‘Sálvame’ con un vestido camisero súper cómodo

Antes de nada, comentar que la periodista ha optado por combinar sus botas altas con un vestido corto camisero (¡con estampado fantasía incluido!). Pues bien, este diseño, de manga larga y en tonos tierra permite una combinación perfecta si perder el protagonismo del calzado.

Lo mejor de todo es que esta combinación de colores nos ha gustado tanto que le vamos a dar un 10 en estilo. Es un precioso vestido con un original estampado en tonos beige, marrones y naranjas, de corte recto con cuello alto anudado en lazada. Esta prenda, que tiene un precio de 69,90 euros, está disponible de la talla XS hasta la XL en la web de ‘Ne&Nu’, por lo que si te ha encantado no tienes más que comprobar si aún sigue disponible.

Los vestidos de estilo camisero, holgados, se imponen este invierno, además de marcar tendencia no sólo los vas a poder combinar con botas alta, sino que también podrás llevarlo con todo tipo de prendas de abrigo. Puede ser ideal para tu día a día ya sea que vayas a trabajar o salgas de compras.