Porque los complementos cuentan, y mucho, para ensalzar tu look, las gafas futuristas que te proponemos te van a dejar con la boca abierta. ¿Lo mejor? Tienen un toque moderno muy trendy. La moda con la vista puesta en el futuro no solo está de actualidad, sino que inspira. Lo vemos en la modelo Marta López Álamo con unas gafas de sol con ojos de insecto que son llamativas como mínimo. Atrévete como ella, te retamos. No hace falta ser influencer para lucirlas.

Pero la novia de Kiko Matamoros no ha sido la primera en descubrimos esta peculiar moda, Rosalía también presentó su propuesta durante la gira de verano de su último disco y, en aquel momento, se hicieron virales. Ambas lucen diseños llenos de fuerza y extravagancia. Porque así es, en general, la moda futurista. Hasta la mismísima Mar Flores, en alguna ocasión, se dejó cautivar por complementos que parecen recién traídos del espacio. Hablamos del bolso de la firma española Mia & Verssel, que la empresaria estrenó hace un par de semanas y que puedes ver aquí.

Las gafas nuevas de Marta López Álamo hacen homenaje a la moda futurista

No solo de vestidos metalizados vive la estética futurista, las gafas de sol también están arrasando en los looks de las más fashionistas. Kim Kardashian o Kylie Jenner, ya han apostado por estas lentes con un aire masculino y minimalista que podíamos encontrar anteriormente en deportistas durante sus competiciones. Las de Marta son en tonos plata y negro, y de la marca Shein, pero firmas de alta gama como Prada, Balenciaga o Botteta Veneta las incluyen en sus colecciones.

¿Cómo llevarlas? Elegir las gafas de sol no solo depende de la forma del rostro, también el peinado cuenta. Las de estilo futurista se llevan tal y como las luce Marta: con el pelo recogido en un moño, una coleta alta o una trenza, pero siempre peinado hacia atrás y muy muy pulido. Así le dará más fuerza al rostro y mucha más atención a este complemento que tiene, por sí solo, mucha personalidad.

¡Echa un vistazo a nuestra galería y pasa de estilo a estilazo añadiendo estas gafas a tu look!