Hoy se abrían las puertas del Centro Cultural de la Villa para rendir homenaje al diseñador Roberto Verino. #Cuarentamás1 es el nombre la exposición retrospectiva que reúne las obras de algunos de los mejores fotógrafos de moda. Un paseo a través de lo audiovisual para descubrir el recorrido de este gran diseñador que se podrá disfrutar del 17 de marzo al 9 de abril. A la gran inauguración no ha podido faltar Yolanda Díaz, ataviada con un estilismo con el que una vez más ha derrochado elegancia y buen gusto.

La Vicepresidenta del Gobierno no deja de sorprendernos con sus looks. Hace apenas una semana, se dejaba caer por la alfombra roja inaugural del Festival de Málaga con un vestido-abrigo precioso. La política gallega sabe cómo poner su sello a cada una de las prendas que lleva y esta temporada si hay un color favorito que ha querido lucir, ese es el blanco. En su look de hoy no hemos dejado de encontrarnos tendencias muy primaverales que prometen triunfar en los próximos meses. ¡Vamos a verlo!

Yolanda Díaz ha combinado su chaqueta de tweed con un calzado igual de atemporal

Uno de los ases en la manga de Yolanda es un traje de dos piezas, hoy, aprovechando el buen tiempo, ha querido lucir uno que le sentaba como un guante. Para la parte superior de su traje eligió una chaqueta de tweed blanco roto con botonadura frontal , cuello redondo sin solapas y mangas francesas. Desde luego, un diseño atemporal que podemos usar a lo largo de toda la temporada tanto en estilismos de invitada, como en eventos especiales. Una chaqueta de este material es casi un must en los armarios de las mujeres elegantes, nunca falla. Además, si no eres de colores llamativos o de entretejidos excéntricos, el blanco, como el de Yolanda, es una opción perfecta y sienta bien a cualquier edad.

En cuanto a sus pantalones, la fundadora de Sumar eligió otro de los cortes más vistos en los últimos meses, el tailoring wide leg. Este corte holgado da mucho movimiento a los looks en los que lo integremos, si la tela es fluida, como la que ha llevado Yolanda, crea cierto vuelo y verticalidad por su corte en líneas rectas. Es perfecto para cuando queremos ir frescas, pero formales a un evento. Además, el pantalón de Yolanda lucía unos botones falsos decorativos en ambos muslos y en la parte superior que quedaba cubierta por la chaqueta. El tiro alto es ideal para combinar con blusas un poco más ajustadas para equilibrar la silueta.

Las gafas de sol cat eye que siempre le acompañan

Para sus pies eligió unos salones en color beige con punta de pico y tacón mediano que asomaban por el bajo del anchísimo pantalón. El color de sus zapatos fue un acierto que encajaba a la perfección con el blanco roto de la prenda superior y que no pretendía llamar la atención, ni ser ostentoso. Si tienes dudas a la hora de combinar un zapato, recuerda que este diseño de salones en tono nude o beige son una llave maestra, encajan con casi todos los ouftits.

Uno de los accesorios favoritos de Yolanda Díaz son las gafas de sol de corte cat eye. La montura gatuna favorece a su rostro anguloso y, aparte de ser una tendencia que está arrasando, sabe llevarlas como ninguna. La primera vez que las lució fue en el desfile del pasado 12 de octubre y, desde entonces, no se las ha quitado.