La hija de Paz Padilla se ha ido de vacaciones a Zahara de los Atunes y para ello ha metido en su maleta los mejores looks de verano.

Desde que se dio a conocer en la redes sociales hace ya unos cuantos años, Anna Ferrer Padilla se ha convertido en una de nuestras influencers de confianza. Su estilo, su filosofía, su sentido del humor y hasta su manera de preparar la maleta han hecho que sus seguidores, de forma paulatina, hayan ido creciendo y ella haya logrado crear una inmensa comunidad de más de 720 mil fans. Un número bastante alto que le ha permitido participar en campañas publicitarias muy exitosas.

A la joven no le ha faltado trabajo en ningún momento. Y mucho menos este año, cuando ha creado junto a su madre, Paz Padilla, una marca de ropa y complementos de lo más ideal. Ya habíamos visto camisetas y sudaderas diseñadas por la hija de la humorista, pero ha sido este 2021 cuando han lanzado su línea de bolsos y nos ha robado el corazón a todas. Han sido muchos meses de duro trabajo detrás de la firma. Y es precisamente por eso por lo que la joven ha decidido tomarse unos necesarios días de vacaciones en Zahara de los Atunes, la tierra natal de su madre. Unos días de playa y desconexión para los que ha preparado una maleta de lo más envidiable.

La maleta de Anna Ferrer, la mejor fuente de inspiración para esta temporada de vacaciones

Anna Ferrer es una de nuestras influencers favoritas. Ya lo hemos comentado. Pero uno de los motivos es por siempre acertada manera de vestir. Y en este viaje al sur peninsular no ha sido menos. La joven ha demostrado que es toda una experta en hacer la maleta y ha sabido crear estilismos la mar de acertados para todo tipo de planes y situaciones. ¡Y sus fotos en Instagram lo dejan claro! Y es que no solo nos ha conquistado con sus elegantes y veraniegos looks de noche; sino que también ha conseguido brillar para ir a la playa. Un tanto que no todas podemos apuntarnos.

Aunque en estos días por Zahara de los Atunes, la hija de Paz Padilla ha llevado multitud de estilismos, han sido dos los que se han convertido en la mejor fuente de inspiración veraniega que pudiéramos imaginar. Y son esos dos los que vamos a coger como ejemplo para preparar nuestra maleta en estas vacaciones. Y tú también deberías porque Anna Ferrer no suele fallar. Al menos, en cuanto a moda y estilo se refiere.