¿Estás buscando tu look de invitada ideal? Te proponemos distintos trajes de chaqueta para que seas las más elegante del enlace.

Seguro que ya estás removimiento cielo y tierra para encontrar el look ideal para la boda que tienes en agenda esta misma primavera. Si eres de las mujeres que has desestimado el vestido para decantarse por un traje de chaqueta, entonces has encontrado el escaparate de moda idóneo. Ficha tu favorito de nuestra selección de trajes que son un auténtico acierto.

Tanto si tu boda es de día como si se celebra por la noche, decantarse por un traje es una gran idea. Se trata de un look mucho más versátil que te podrás poner en el futuro, bien sea junto o por separado combinando sus distintas piezas con otras prendas. Así que anímate por un dos piezas que siguen siendo tendencia total esta temporada. Comenzamos por un clásico entre los clásicos, en color negro y confeccionado en lino de Massimo Dutti. Lo podrás incorporar a tu fondo de armario para recurrir a él en un sinfín de compromisos. ¿Lo mejor? Que se trata de un estilismo totalmente atemporal, así que la inversión está más que amortizada.

La elegancia hecha traje

Otro aliciente de llevar un traje como invitada de boda es que es una propuesta muy chic que se presta a que juegues con los complementos. Son estos los que aportan un toque distintivo a un look que aparentemente puede parecer sobrio, pero no lo es. Haz una oda al color eligiendo un tono potente que nunca se olvida. Así que te animamos a sorprender con un tono muy femenino, el rosa, y con un traje que viene de la mano de Maje. Un dos piezas con pantalón ancho elástico y americana con doble botonadura que es simplemente espectacular. Atrévete a combinarlo con un top lencero para aportar un toque seductor al look.

Uno de nuestros trajes favoritos es el que puedes encontrar en Miravia. Se trata de un modelo en un color muy favorecedor, el buganvilla y perfecto para los compromisos de primavera. El dos piezas está confeccionado en tejido jacquard animal print, ideal para un enlace, y posee el pantalón acampanado. A destacar la parte superior que está cerrada con cremallera trasera, pero tiene un nudo en la parte frontal que confiere mucha personalidad a la prenda.

