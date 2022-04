Marisa Martín Blázquez es sin duda una de las colaboradoras más elegantes que podemos ver actualmente en televisión, es por eso que no le perdemos la pista a ninguno de sus estilismos de moda. En esta ocasión, nos sorprende haciendo suya la tendencia de la falda pañuelo, pero con un color tan clásico y atemporal como es el rojo.

Marisa Martín Blázquez sabe que la falda pañuelo es la gran tendencia para este verano

La falda, que es la prenda clave del look, es plisada y de corte midi con estampado en negro, rojo y dorado que nos recuerda a los clásicos diseños de la gran casa Versace. Con una abertura Marisa puede presumir de lucir unas piernas larguísimas y espectaculares. La colaboradora ha combinado la falda de aires barrocos con una blusa roja fluida de manga larga. Esta prenda de escote cruzado da sensación de frescura y movimiento. Para unir las dos piezas, la colaboradora, ha escogido un cinturón de cuero negro de abeja de Gucci. Por otro lado, para sus pies optó por unos zapatos de tacón ancho con pulsera y estampado de serpiente en tonos rojizos.

Siguiendo la coherencia del look ha optado por dejar su cabello suelto y armonizar su maquillaje con un potente pintalabios rojo. Y para no saturar el make up ha optado por un delineado en negro más sobrio para la zona de los ojos. Es cierto que este color hará que nunca pases desapercibida; da un aire muy elegante y sugerente para todas las citas que tengas esta primavera.

Aunque la falda que lleva la periodista es de Zara, la tendencia de la falda pañuelo está empezando a verse entre las perchas de casi todas las tiendas esta temporada. Ya que además de ser una prenda ligera y divertida es fácil de combinar apostando por unos básicos en la parte superior. Es también una prenda de lo más versátil, ya que dependiendo de los complementos y del maquillaje con el que decidas combinarlo puede ser perfecto tanto para crear el look más elegante, como uno más informal y casual para el día a día.

La periodista ha sabido subir de nivel el look con un cinturón joya de Gucci

Nos encanta como le favorece este color a Marisa y es obvio que disfruta haciendo suyas las tendencias porque, aunque muchas de estas faldas ya vienen con un cinturón incorporado, la colaboradora de Viva la vida siempre sabe cómo darle un toque personal a todo lo que luce.

La primavera y el verano es el momento ideal para ser más arriesgada y usar colores más intensos sin miedo, y si estás pensando en escapar de la rutina con una prenda más especial la falda pañuelo será tu gran aliada estos meses de calor.