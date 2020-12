Siempre elegante, Carmen Lomana ha lucido la falda de lentejuelas perfecta para tu look de Fin de Año (aunque ella la lleva al trabajo)

Este 2020 no ha sido un año de alegrías, pero si hay una persona que durante los duros y largos meses del confinamiento nos hizo los días un poco más llevaderos esa fue Carmen Lomana. Nos abrió las puertas de su casa del centro de Madrid para enseñarnos gran parte de los tesoros que guarda en su armario. Desde su magnífica colección de bolsos y zapatos, todos de las firmas más exclusivas, a las míticas chaquetas de tweed de Chanel, pasando por los vestidos de Oscar de la Renta o los modelitos de Prada. Todo un despliegue con el que nos demostró por qué es una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país y por el que consiguió el título de «reina del confinamiento chic».

Y ya sin confinamiento sigue siendo lo más, como ha demostrado con su último look, y especialmente con su falda.

Siempre elegante e impecable y, lo que es todavía más complicado, una auténtica maestra del saber vestir en cada ocasión, para terminar el año Carmen nos ha dejado otro de sus looks estupendos. Ella lo ha llevado para ir a trabajar al programa de Telemadrid en el que colabora, pero nos parece ideal como look de Nochevieja este 2020 en el que los estilismos no van a ser tan festivos y brillantes como en años anteriores.

Falda de lentejuelas y cisne negro, la combinación más elegante

Nuestra socialité preferida eligió una falda midi con pliegues anchos y bolsillos laterales, en malla técnica bordada con microlentejuelas brillantes y con enagua en forro en tono único, que combinó con un cisne negro y unos salones del mismo. Más elegante y chic imposible.

La falda, que nos ha enamorado totalmente, es de la firma Malìparmi y tiene un precio de 365 euros.

Carmen lució este look por la mañana para acudir al plató de Buenos Días Madrid, en Telemadrid, y encaja perfectamente, ya en estas fechas nos gusta ver los estilismos más festivos en televisión. Pero nos encanta para llevar en Nochevieja. Y si este año no queremos vestirnos, ni celebrar, la falda es esa prenda de fondo de armario que podremos lucir en cualquier compromiso, desde una boda a una cena.