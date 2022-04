Una elegantísima Eugenia Martínez de Irujo posa con un traje sastre largo en negro, de inspiración torera, con el que conseguía un favorecedor efecto visual. Lo combinó con camisa de popelín de algodón con dos capas de volantes. Todo el look de Teresa Helbig, una de sus marcas ‘made in Spain’ favoritas. Una elección que seguro que no fue casual y con la que volvió ha demostrar que se puede prescindir del vestido, para citas especiales, y ser la más femenina.

Eugenia Martínez de Irujo con un dos piezas perfecto

La americana es una prenda importantísima en nuestro armario, que se renueva constantemente para adaptarse al devenir de las tendencias. Si quieres elegir un un traje que te ayude a ir impecable en un evento especial, nada mejor que hacerlo con uno con americana corta o crop. Así daremos un plus de estilo a nuestro estilismo.

Podemos encontrar dos piezas con chaqueta corta en las tiendas low cost, pero también hay alguno con un toque más chic y especial, si lo que buscas es un outfit difícil de superar. Aquí tienes el conjunto de la duquesa de Montoro. Una elección estilística impecable para que triunfar por todo lo alto en los eventos más especiales que además sirve para hoy, y para siempre.

El de Eugenia está compuesto por una chaqueta negra corta de crepe de seda de aire taurino, que se ajusta a la cintura para remarcar la silueta, escotada, que deja la vista la impresionante camisa blanca con cuello camisero, sin mangas, en color blanco, de popelín de algodón con dos capas de volantes y cierres metálicos dorados a presión en la parte delantera. Incluye hombreras, solapas decoradas por microcristales y doble botonadura en la parte inferior en negro riguroso e imponente. El pantalón, en el mismo tono que la americana; de cintura alta, es recto y ancho, y con aplicaciones en el lateral.

Con este conjunto, cargado de tendencias, la hija de la duquesa de Alba y Luis Martínez de Irujo demuestra, una vez más, que tiene el comodín infalible que combina con todo, y para cualquier ocasión de entretiempo, y se van a convertir en tu mejor amiga de estilo. Remató el conjunto con unos botines altos de tacón cuadrado.

Acudió como invitada a un evento flamenco en Sevilla

Eugenia fue una de las afortunadas, e invitadas de honor, a la presentación del cartel de la segunda edición de Trocadero Flamenco Festival en Casa de Pilatos; el Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía, situado en el centro histórico de Sevilla. Allí se presentó el cartel que contará con artistas de primera como José Mercé, Farruquito, Kiki Morente, La Tana y María Terremoto, entre otros. El festival se celebrará del 15 julio al 27 de Agosto en Sotogrande.

Trocadero Flamenco Festival nació con el objetivo de apoyar la cultura musical española. El fin es ayudar a uno de los sectores más afectados por la Pandemia. María Del Prado y los artistas El Perla y Tobalo son los creadores de esta iniciativa.