Las chaquetas cropped, que no pasan de la línea de las caderas, pisan fuerte esta temporada y así lo demuestra la propia Eugenia Martínez de Irujo en sus últimos looks

Esta temporada Eugenia Martínez de Irujo ha decidido que saquemos del armario cualquier chaqueta corta que tengamos. No hay prácticamente ningún look de la hija de la duquesa de Alba en el que no haya apostado por esta prenda de estilo cropped. Ella les da el protagonismo con pantalones largos de tiro alto.

Parece que las chaquetas que no pasan la línea de las caderas son una moda que desbancará a las cazadoras de estilo oversize como estrellas del entretiempo. No hay nada más que ver lo bien que las lleva la duquesa de Montoro para saber que son una tendencia que despuntará en los próximos meses. Además, se posicionan como una de las mejores opciones para conjuntar con unos jeans y poner la guinda al look.

Puede que esta prenda te traiga recuerdos y tengas un par de ellas guardadas en el armario, porque hace un par de años podíamos verlas por todas partes. Luego las siluetas más anchas se instalaron con fuerza en las tiendas y en los armarios. Sin embargo, este año las chaquetas cortitas vuelven con más fuerza que nunca. Nosotras nos hemos inspirado en dos diseños que ha lucido la aristócrata. Eugenia, que es icono de estilo de toda una generación, nos acaba de demostrar que las chaquetas cortas siguen siendo la pieza perfecta de fondo de armario.

Eugenia Martínez de Irujo y su chaqueta corta de estilo Chanel

Con un color llamativo y cierta nostalgia de los años 50, la chaqueta de estilo Chanel que verás sobre estas líneas le chiflaría a la mismísima Penélope Cruz. Se trata de una pieza de la firma Sandro, de tweed y estampado de pied de poule en color azul eléctrico, con solapa de puesta y cierre con botones en la parte delantera con dos bolsillos.

Una prenda que fusionó con un par de pantalones en color teja, una propuesta elegante y encantadora, ideal para una ocasión especial y que estiliza muchísimo por su talle alto y pernera ancha.

Sin duda este conjunto nos parece perfecto para iluminar nuestros días y dejar atrás los colores más oscuros del invierno. Si te ha gustado la propuesta, la chaqueta corta puede ser tu apuesta para renovar el armario esta primavera. La puedes comprar en la página web de Farfetch por 275 euros.

Ahora vamos hablar su cazadora vaquera corta y blanca

Con la subida de temperaturas, la cazadora denim es la compra más inmediata que deberías hacer. Sin embargo, a pesar de que los modelos de cazadoras vaqueras son infinitos, encontrar el diseño adecuado podría llevarte bastante tiempo. Si tienes dudas, la de Eugenia es una de nuestras preferidas. Nos encanta gracias a su estilo vintage, su color desgastado y decorada con un estampado en la espalda como mandan las tendencias más modernas. Además es una prenda que nunca pasa de moda y es inversión segura.

Una prenda que pertenece a la última colección de Petite Manuela, una firma española que se ha hecho un hueco en los armarios más cotizados de este país. La chaqueta tiene un precio de 58 euros en la web de l a marca y nos encanta porque combina con todo. Eugenia, como siempre, ha sido fiel a su estilo hippie y ha optado por lucirla con un pantalón de pantalón de pata ancha. Tras ver su estilismo queda claro que funciona.

¿Un truco de estilo para hacer el conjunto más trendy? Añadir unas zapatillas deportivas con paltaforma, como si de un look teenager se tratase.