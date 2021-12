Si algo define a Cristina Pedroche es que es atrevida, en todos los aspectos, y también en su estilo. La colaboradora de televisión se ha convertido en una de las mujeres más osadas de nuestro país y, como tal, siempre se apunta a un bombardeo. Una máxima que traslada a todas las vertientes de su vida, por supuesto, también a la moda. Vestidos imposibles, prendas llamativas, escotes… Nunca se guía por las tendencias. Todo lo contrario. Imprime esa bomba de carácter como la mejor forma de expresión. Totalmente contraria al ‘menos es más’, la mujer de David Muñoz eleva todo estilismo a la máxima potencia. Atenta porque repasamos sus looks más explosivos.

Sin reparar en las Campanadas de Nochevieja, donde siempre consigue ese efecto ‘wow’, en su día a día también sabe cómo impactar. Los estilismos más sorprendentes los reserva para la televisión. Es ahí donde la hemos visto con diseños impactantes, asimetrías, transparencias, superposiciones… Un sinfín de looks con los que nunca pasa inadvertida. Es totalmente ecléctica. Si existe un vestido difícil de llevar ese tiene el nombre de Cristina Pedroche. La joven, de 31 años, se atreve con todo, no se amilana nunca y reivindica un estilo rompedor. Aún a sabiendas que acostumbra a generar controversia entre sus ‘haters’.

Looks explosivos

Cuando estuvo al frente del reality ‘Love Island España‘, donde diez solteros buscaban el amor, nos dejó algunos de sus estilismos más explosivos. Minivestidos, tops, transparencias… unos looks solo aptos para mujeres muy seguras de sí mismas. Propuestas con los que buscaba sorprender. Algo que, por supuesto, consiguió de inmediato. En ocasiones, incluso, generó cierta polémica que se trasladó a las redes sociales. Y es que desde que se diera a conocer como reportera del programa ‘Sé lo que hicisteis’ hace diez años, ha ido moldeando ese estilo tan propio que lo convierte en único. Al igual que ha hecho con su figura. En los últimos años ha tonificado su cuerpo gracias a la práctica habitual del yoga que combina con el ‘running’. Así que cuando no tiene que brillar opta por una moda muy deportiva.

Su versión más casual

La otra Cristina Pedroche, la que aparece cuando se apagan los focos, se decanta por un estilo más funcional. Zapatillas, sudaderas, camisetas, vaqueros, leggings… son solo algunas de las prendas que habitualmente inundan su armario. En su día a día no busca llamar la atención, todo lo contrario, opta porque prime la comodidad ante todo. Cuando va de viaje los vestidos no son un ‘must’ en su maleta, tampoco los tacones ni los escotes. Su street style es moderno, pero no rompedor, y no intenta ir a la última. Prefiere la ropa práctica, los colores neutros, los básicos… sin importarle en exceso el estilo. En ocasiones con un toque muy deportivo perfecto para las jornadas maratonianas fuera de casa.