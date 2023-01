Con las rebajas pisándonos los talones, a veces podemos hacernos con prendas navideñas a las que podemos dar otra vida en look de diario. El glitter, las lentejuelas, los flecos y el strass son difíciles de integrar en estilismos que ponernos de lunes a domingo, sobre todo porque el brillo diurno no está demasiado bien visto. Hoy, Terelu Campos ha aparecido en Sálvame con una combinación que queremos analizar. ¿Fue un lookazo o un patinazo? Te contamos todos los detalles a continuación.

La hija de María Teresa Campos ha escogido esta vez algunas prendas difíciles de conjuntar. En primer lugar, la periodista lució en la parte superior una blusa que combinaba el color beige, que lucía en uno de los frentes, con un estampado de leopardo. La blusa, de la diseñadora Carmela Rosso, lucía una botonadura frontal sin solapas y una empuñadura negra. La parte inferior estaba compuesta por unos pantalones negros de corte recto, planchados a raya con un ribete de glitter plateado en el lateral. Por último, incorporó en sus pies unos botines negros de tacón mediano forrados también de glitter súper brillante y acabados en punta. Lo cierto es que es un zapato que está completamente en boga, pero quizá desentonaba con el resto de prendas. Analicemos las alternativas.

Terelu Campos acierta con los botines pero falla en la combinación

Todas las prendas que ha llevado Terelu podemos integrarlas en looks más básicos por separado. El problema principal de su outfit fue el exceso de motivos llamativos. El animal print de leopardo y la purpurina reciben demasiada atención y acaparan todas las miradas. Por eso, la presentadora podría haber utilizado la blusa con unos pantalones más clásicos y sin adornos y unos salones negros, también sin ornamentos. O por el contrario, usar los pantalones y los botines, pero con una blusa blanca o negra que no fuera demasiado excéntrica. Cualquiera de las dos opciones hubiera sido un «lookazo». La clave para una combinación perfecta está en la mesura y en compensar cada prenda.

Los accesorios de Terelu: anillos y pulseras a tutiplén

Por otro lado, Terelu tiene por costumbre llevar siempre las manos repletas de anillos y siempre podemos encontrar sus muñecas plagadas de pulseras y reloj de cadena. Esto se ha convertido ya en parte de su estilo propio, pero es cierto que si a esto le sumamos estampados estrambóticos o motivos brillantes, a veces, puede pecar de generosa con sus complementos. «Antes de salir de casa, mírate al espejo y quítate un accesorio» Decía Cocó Chanel.

En cuanto a su look beauty, el maquillaje fue un acierto total. Terelu acostumbra a llevar un maquillaje natural en el rostro, pero siempre le pone un esfuerzo extra a sus ojos, siempre bien maquillados. En esta ocasión, acompañando el look, la periodista escogió un smokey eye negro muy favorecedor. Los ojos ahumados en color negro son de los más complicados de hacer, pues si no usas un buen primer o te pasas con el pigmento puede verse a parches o ligeramente emborronado. Una buena idea para hacer un poco más grandes los ojos, aunque luego los delineemos con un eyeliner negro, es pasar en la línea de agua un lápiz blanco. Esta técnica se suele usar para crear un efecto zoom en la mirada, pues el color blanco se confunde con la esclerótica de los ojos.