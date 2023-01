Este es el look que debes copiar si tienes más de 50 y quieres rejuvenecer

Con la moda hay que atreverse siempre, desde los 20 hasta los 60. El buen gusto no entiende de edades. Buen ejemplo de cómo vestir con estilo cuando ya te has convertido en una dama madura es Carmen Gimeno. La influencer que más lo está pesando en redes entre la gente de su edad y entre las más jóvenes. Se nota que Carmen estudio bellas artes y que tiene muy presente cómo combinar los colores llamativos sin parecer un espantajo. Hoy te descubrimos las claves de su último "lookazo".

La profesora de dibujo más conocida en redes tiene una capacidad innata para hacer suyas prendas que por separado nos pudieran parecer simples o básicas. Con cualquier trapito la instagramer elabora un outfit perfecto. Sabe cómo integrar tendencias que están en boga con los atuendos más clásicos con una elegancia pasmosa. Analicemos su último outfit.

Por un lado, Carmen se enfundó en un jersey gris de rayas horizontales azul marino, una prenda de fondo de armario que cualquiera puede tener en un cajón perdido. A continuación, apostó por una falda midi en el mismo tono de azul. Este corte se está viendo mucho en las últimas pasarelas y colecciones más fashion y afectará tanto a jóvenes como mujeres adultas.

Carmen Gimeno tiene la chaqueta de Zara que encantará a las mayores de 50 años

Sobre el jersey, la ciudadrealeña se puso una bomber de Zara en color gris con textura de pelo de poliéster con un corte muy básico. La prenda es de hombros caídos y tiene una solapa vertical que cubre la botonadura frontal. ¿Lo mejor? Es que está rebajada en Zara a 19,90 euros.

Hasta aquí podría parecer demasiado simple, pero los complementos del outfit hicieron que se convirtiese en un look fuera de serie. Por un lado, Carmen incorporó unas medias grises a juego con la parte superior; y calzó sus pies con unas New Balance, las zapatillas súper cómodas más estilosas del momento. Además, incluyó un bolso bandolera acolchado en color rojo vibrante con acabado brillante y cadena dorada que combinó con unos preciosos guantes de piel en el mismo tono. Para poner la guinda al look, la influencer eligió unas gafas de montura cat eye negras ideales, puro estilo granny.