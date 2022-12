Con la entrada por la puerta grande de las prendas de leather o cuero más noventeras, hemos visto aparecer en tiendas abrigos súper cañeros, faldas de tubo, americanas y calzado de este material o de vinilo brillante. Cada día son más las celebrities que se han sumado al team del cuero y no hemos dejado de ver desfilar estilismos ajustados, con cintas anilladas y arneses. Sandra Barneda o Lara Álvarez han lucido a lo largo de su carrera como presentadoras arneses sobre trajes de dos piezas y tops. Ahora, Emma García, se ha sumado a la estética dominatrix, muy inspiradora y lo cierto es que le sienta genial.

La presentadora ha aparecido en su programa, ‘Fiesta’ de Telecinco con un look espectacular que queremos analizar en detalle. Por un lado, Emma se enfundó en una americana amarilla con hombreras y grandes solapas muy moderna. La prenda estaba ceñida en la cintura por un cinturón de cuero negro con agujeros y anillas que resaltaba sobre el el color de la blazer y le hacía efecto cintura de avispa. Además, el bajo de la americana parecía un peplum sobre la falda del mismo color

Emma García luce unas botas XXL para completar su look dominatrix

La parte de abajo la formaba una falda de tubo por encima de la rodilla en el mismo color que la blazer. Una prenda que se ajustaba a su silueta y estilizaba su figura, le quedaba como un guante.

Lo mejor del outfit y lo que le daba el punto más cañero, fueron las botas over the knee o por encima de la rodilla que son completa tendencia y que no dejamos de ver a celebrities en las últimas semanas. Las botas eran de polipiel y tenían una cremallera trasera, una plataforma XXL y un tacón de aguja al más puro estilo dominatrix. Esta moda, la hemos visto también combinada con monos de corte catsuit, que tiene los mismos referentes. Paula Echevarría, Rosanna Zanetti o Victoria Federica también han apostado esta temporada por este tipo de botas de caña alta, y estarán con nosotras todo el 2023.

