Elena Tablada ha disfrutado de un día en la playa, pero la elección de su bolso no ha sido la más adecuada: una bandolera de Loewe

Elena Tablada ha disfrutado de una escapada a Formentera acompañada por un grupo de amigos. Esta es una de las zonas más transitadas por muchos famosos de nuestro país y donde en varias ocasiones hemos podido ser testigos de cómo la diseñadora ha pasado sus veranos en alta mar. En esta ocasión, la hemos visto con los «pies en la tierra». Y no hay frase más acertada que esa, ya que Tablada ha dado un paseo a orillas de la playa de Formentera antes de subirse a una lancha con el resto de sus acompañantes para poner rumbo, seguramente, a la embarcación donde estarían disfrutando de unos días de desconexión y relax. Como viene siendo habitual, sacó sus mejores galas, incluso para pasear por la playa. Aunque en esta ocasión, fuimos testigos de uno de sus errores: el bolso.

El look de Elena Tablada para sus primeros días en la playa, al detalle

Aunque no estamos acostumbrados a ver a Elena Tablada caer en un renuncio, en esta ocasión ha sido así. Su elección de bolso no ha sido la más adecuada para el plan de playa. La diseñadora optó por enfundarse por un original pareo que llevó a modo de vestido asimétrico con estampado en tonos tierra, al que le añadió un cinturón en tono azul para marcar su cintura. El pareo es de Cuchy y su precio es de 34,95 euros. Además, la vimos pasear descalza a orillas de la playa donde posó para una amiga que, teléfono móvil en mano, quiso inmortalizar los divertidos poses que la cubana estaba realizando para ella.

Como complementos, también lució unas gafas de sol estilo aviador y una bandolera de Loewe, que no encajaba con el resto de elementos de su look y con el enclave donde se encontraba. Eligió el bolso Heel en piel de ternera suave de la mencionada firma española de lujo. Su precio es de 750 euros. Se trata de un estructurado y elegante minibolso con una refinada bandolera que enlaza el cuerpo. Luce un Anagrama perforado en la parte delantera. Este diseño es ideal para llevarlo al hombro o cruzado. Tiene cierre magnético y tres ranuras para tarjetas bajo la solapa. Aunque el modelo es ideal y nos encanta, no nos parece la mejor opción para ir a la playa y después subirte a una lancha. Es poco práctico debido a que no puedes meter lo necesario para tu día en la playa.

Para la playa, opta por el bolso de tejidos naturales

La rafia, el mimbre, el yute… hay muchas opciones disponibles para nuestros bolsos en la playa. Este tipo de tejidos son ideales para nuestras escapadas de verano. Esta temporada completa tu look con nuestros bolsos fibras naturales. Son muchas las famosas que optan por capazos o shopper bags de este tipo, donde pueden añadir todo tipo de artículos necesarios para nuestra escapada en la playa. Y es que ¡Son lo más!