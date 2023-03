Ya solo quedan unos días para que de comienzo la primavera y, con ella, los eventos más esperados del año: bodas, comuniones, bautizos, ferias, graduaciones... Si ya tienes algún acontecimiento importante a la vista y aún no has comenzado la búsqueda de opciones para tus looks, tranquila, nosotras te vamos a ayudar de la mano de Isa Pantoja. La hermana de Kiko Rivera nos ha enseñado un vestidazo asimétrico que nos parece ideal para cualquier evento primaveral y te lo vamos a enseñar aquí. Pero es que, además, te vamos a dar otras seis opciones del mismo estilo para que tengas dónde elegir... ¡No te lo puedes perder!

Los vestidos son un acierto seguro para cualquier ocasión que se precie. Ya sea algo más informal o un evento más especial, un vestido bonito te puede hacer triunfar como nadie. Ahora que llega el buen tiempo, nuestra recomendación es que optes por alguno de un color alegre: rojo, rosa, naranja, lila, verde... Esos colores favorecen mucho y te aportarán mucha luz.

El vestido de Isa Pantoja y otros seis para triunfar en cualquier evento

Isa Pantoja nos está dejando ver unos looks súper bonitos y currados últimamente. Esto se debe a que es la defensora de su novio, el modelo Asraf Beno, en las galas de Supervivientes y siempre va hecha un pincel para la ocasión. Hace poco ya le vimos un vestido con flecos que nos pareció ideal para cualquier celebración especial, pero es que ahora nos ha sorprendido con otro que nos parece perfecto para un evento de primavera.

Se trata de un vestido asimétrico corto con fruncidos en la parte de la falda y una gran manga acampanada. Lo que más nos gusta, sin duda, es su color naranja, que aporta muchísima personalidad y sienta genial a las pieles bronceadas. Es de la marca 'Dama Modas'.

Este estilo de vestidos nos encantan porque son bastante originales y favorecen mucho a todos los cuerpos. Por eso, además de enseñarte el de Isa, hemos realizado una búsqueda exhaustiva de vestidos de este estilo para que elijas el que más va contigo.

Suena bien, ¿verdad? Si quieres descubrirlos todos solo tienes que seguir bajando hasta nuestra galería para verlos. Te damos todos los detalles: fotos, precio, marca... ¡Atenta!