Al margen de los trajes de baño, las sandalias planas o con cuñas altas, te mostramos el mono playero que solucionará tus looks este verano. Los monos, sobre todo en la época del buen tiempo, suele ser uno de nuestros mejores aliados porque son cómodos, ligeros y muy fresquitos. Además son súper fáciles de combinar. En el siguiente post te enseñamos el diseño que ha elegido Chabeli Iglesias y que hemos copiado por muy poco dinero. Suena bien, ¿verdad?

La primogénita de Isabel Presyler y el cantante Julio Iglesias felicita el cumpleaños a su marido, Christian Altaba, compartiendo una tierna fotografía de ambos que nunca antes había mostrado. En la imagen, con el mar de fondo, se les ve a ambos cariñoso, y los dos sonrientes. "Muchas felicidades al amor de mi vida", titulaba la instantánea. Por supuesto, nos hemos fijado en el look de la socialité.

Ella lo tiene claro y por eso ya ha lucido este tipo de prenda en su red social. Y hay un modelo en particular que no ha tardado en convertirse en su favorito porque tiene un aire juvenil que quita años de encima. ¿Qué más se puede pedir? Pues un precio barato y, aunque no sabemos de que firma es el diseño que luce, suerte, sí sabemos dónde podemos encontrar modelos muy similares al suyo.

Aunque a simple vista te parezcan una prenda simple, los detalles de este mono lo hacen especial. Nos referimos al cuello camisero, los botones que lleva en el pecho, sin contar con el cinturón que es todo un acierto si lo que quieres es marcar una silueta porque se ajusta al cuerpo y queda como un guante.

No sabemos con que calzado ha completado el estilismo, pero quedaría de maravilla con sandalias nude de tacón,y un bonito bolso de algún color vibrante, para crear contraste y conseguir un look ideal.

Chabeli Iglesias tiene el mono blanco corto que todas llevaremos este verano

Chabeli se ha decantado por un mono corto y con la parte delantera estilo camisa anudada en la cintura. Un modelo ideal de manga corta y abotonado en el delantero que hemos encontrado por Asos y que está a 28 euros. Blanco radiante es la combinación perfecta para un outfit de verano sobresaliente y la mejor manera de presumir de bronceado.

Los monos de manga corta son considerados como una de las prendas más tendenciosas y demandadas en verano. En muchas ocasiones su éxito es debido a que son tan fresquitos que son muy cómodos de llevar con absolutamente todo. Este tipo de prenda estiliza mucho más nuestro cuerpo, consiguiendo una silueta muy femenina y estilosa. El de Chabeli es de un estilo casual e informal, apropiado para dar paseos por la playa e incluso salir a cenar en esas noches de verano tan calurosas si lo combinas con una sandalia de cuña.

La opción más barata nos la trae Shein y tiene botones delanteros en color marrón y una goma elástica para afinar la silueta. Tiene el cuello de solapa y un precio de 18 euros.

No siempre fichamos oportunidades tan buenas como estas, por lo que nosotras no nos lo pensaríamos mucho.