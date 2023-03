Si estás harta de pensar con qué look puedes sorprender en la oficina y a la vez ir cómoda y chic, te traemos un look que te apasionará. Las blazers crop y los chalecos son en esta temporada dos de los imprescindibles de cualquier armario primaveral, así que ¿por qué no mezclar lo mejor de ambas en una sola prenda? Eso es precisamente lo que ha hecho la protagonista de nuestro artículo. Hoy, Amelia Bono nos ha sorprendido con un innovador estilismo perfecto para ir de paseo o, claro que sí, a la oficina. Lo mejor es que su estilismo rejuvenece muchísimo y va a arrasar en primavera. ¡No te lo pierdas!

La hija de José Bono es siempre inspiración para muchas mujeres de más de 40 años. Su innata elegancia y su buen gusto se han convertido en un referente para cualquier amante de la moda, pues no tiene miedo de probar con nuevas tendencias e integrar conceptos de distintos estilos en sus outfits. En su último look, esta creador de contenido digital ha elegido uno de los básicos de la última temporada que no pueden faltar en tu armario. Por un lado, Amelia ha escogido una blazer cruzada de corte crop negra con botonadura invisible que ni mucho menos pudiera parecer low cost, pero lo es, pues es una prenda de la última colección de Zara. Además, este precioso chaleco tailoring es la segunda pieza de un conjunto que se completa con unos pantalones de pinzas de corte ancho que sientan de maravilla.

Amelia Bono combina su dos piezas de Zara con unas New Balance blancas

Para completar su look, Amelia se ha decantado por un abrigo largo confeccionado en lana de color azul marino que encajaba muy bien con su traje y que mantenía ese grado de formalidad que aportaba el traje a simple vista. Pero, para darle un aire más casual, apostó por unas zapatillas New Balance blancas que son probablemente uno de los calzados más cómodos y versátiles del 2023. Por último, esta coolhunter agregó un bolso de mano mini en color beige para darle un poco de color a su estilismo.

Desliza para ver el look completo en la galería y ficha las prendas que te proponemos para imitar el estilismo de Amelia Bono.