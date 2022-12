El ‘boom’ de la moda deportiva juega a favor de las mujeres que quieren ir cómodas, permitiendo ir con zapatillas pero sin perder un ápice de estilo. Y es que como bien sabemos, los tiempos cambian y la forma de vestirnos también. Ahora nos enfrentamos a las jornadas de trabajo ataviadas con deportivas y, ¡ojo! que no es sinónimo de informalidad. Es por eso que hoy te proponemos un ‘post’ con este calzado como protagonista para empezar la semana de la mejor manera posible. La última en rendirse a la tendencia de ir en zapatillas a todas partes es Marta López Álamo. La prometida de Kiko Matamoros acaba de estrenar un modelo que es cómodo y ‘chic’ al mismo tiempo.

Gracias a nuestras famosas patrias, sabemos que el calzado estrella este año son las ‘sneakers’ en todas sus versiones. Ahora nos atrevemos con modelos deportivos para darle fuerza a nuestros looks y las llevamos hasta con vestidos como Amelia Bono, quien tiene en su zapatero las deportivas de lujo que adoran las ‘pijas’. ¡MIRA!

También se llevan con vaqueros y prendas ‘oversize’ y masculinas. Este es el estilo que siempre elige Vicky Martín Berrocal para combinar con éxito sus New Balance. Y luego tenemos a la reina del estilo ‘glam’, la mismísima Ana Boyer. La hija de Isabel Preysler no sigue las tendencias, pero sí las domina y por eso no duda en presumir sus zapatillas de la firma HOFF, que estamos seguras que tú también vas a querer en tu armario cuando se las veas.

Marta López Álamo nos enseña sus ‘Adidas’ favoritas para ir cómoda y con estilo

Marta López Álamo está en Dubai. La modelo se ha instalado en la ciudad árabe para desarrollar su carrera como modelo. No solo aterrizó en la ciudad para trabajar, también nos sigue dando las mejores recomendaciones de estilo. Para pasear por la ciudad, Marta lleva unas ‘Adidas’ que son ideales tanto para ir a entrenar como para darle un aire sport y cómodo a cualquier look. El modelo: Adistar, un clásico de la marca y comodísimo por su horma y que, además, suman varios centímetros de altura porque tiene plataforma en la suela. Además, tal y como especifica la marca, han sido testadas a lo largo de 4500 kilómetros, lo que significa que puedes caminar horas y horas con ellas.

Echando un vistazo a la web de Adidas hemos encontrado el modelo exacto, aunque está prácticamente agotado en todas las tallas. Por eso, hemos buscado en otras webs y hemos dado con el mismo diseño en ‘Zalando’, ‘Amazon’ o en ‘Forum Sport‘. Tiene un precio que oscila entre los 125 y 140 euros.

Este temporada las deportivas invaden nuestro armario

Uno de los cambios más notorios que está viviendo la moda actual es la desaparición de la uniformidad. Ahora las tendencias pasan por combinar vestidos de largo midi, con zapatillas de deporte que dan como resultado un estilo diferente y súper rejuvenecedor.

Ya no se lleva tanto ir en tacones. Lo más ‘in’ es la comodidad y las famosas lo saben bien. Por eso, cada vez más apuestan por introducir las deportivas en sus looks. Es un calzado versátil que nos viste tanto para ir al trabajo, como para salir a cenar con amigas si las llevamos con un traje de chaqueta.

Aunque se llevan de colores llamativos y estampadas. Las de Marta son un clásico que puedan encajar bien con vestidos, largos o cortos, shorts, vaqueros o incluso pantalones de tipo sastre. Ya no cabe ninguna duda, son un auténtico comodín.