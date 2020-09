Cristina Pedroche ha caído rendida al look working girl pero adaptándolo a su estilo sexy con un dos piezas que quita el hipo

Con la llegada de septiembre, una de las prendas que más se venden es el traje. El gran aliado para la vuelta a la oficina y que con el paso de los años se ha convertido en un básico entre las mujeres más estilosas. Lejos quedan aquellos sastres aburridos, rectos y sin ninguna gracia que nos daba un aire demasiado formal pero nada coqueto. Ahora, todo eso ha ido cambiando y se han ido renovando estas piezas estrellas de septiembre. Prueba de ello es el dos piezas que ha elegido Cristina Pedroche, que sigue la línea de la presentadora: sexy y atractivo.

Cristina Pedroche luce el sastre sin nada debajo

Hay multitud de formas de llevar un traje. Pero ninguna tan sexy como la elegida por Cristina Pedroche. La presentadora apostó por uno en gris con raya diplomática que si a siempre oídas te parece aburrido, sobrio y nada sexy, es porque todavía no has visto la fotografía del conjunto al completo. Si el pantalón es un poco amplío, lo que da sensación de un aire más informal y desenfadado, la americana es una auténtica pasada. ¿El motivo? Es de estilo cropped. Pedroche presume de un abdomen plano con esta americana cortita que además tan solo tiene un único botón.

Ese botón es lo que separa la ordinariez de algo tan sexy como es el resultado de este impecable conjunto. Cristina Pedroche no lleva ningún tipo de top ni sujetador debajo de esta prenda, aún así no queda demasiado excesivo. Eso sí, este sastre no es apto ni para cardiácos ni para ir a la ofi a currar. ¿Por qué no mejor lo dejamos para una cena con unas amigas? Súbete al taconazo y el resutado será de 10. El dos piezas de la presentadora lo firma Capriche, una de sus marcas favoritas. Eso sí, tras bucear por la página no hemos encontrado rastro de él. ¿Será un avance de la temporada o estaría guardado en el armario de la presentadora?

El truco para convertir el traje en un outfit más formal

Si lo que quieres es un toque más sofisticado como la propia Pedroche puedes hacer como ella y recoger tu melena en un moño alto completamente tupido que le da un aire más sobrio al look. No olvides marcar tu mirada con un maquillaje de ojos de gata. Ahora, en tiempos de mascarilla es cuando más partido tenemos que sacarle a nuestros ojos. ¡Tienen todo el protagonismo! Os dejamos cuatro trajes parecidos a los de Cristina Pedroche para emular su look más sexy.