¡Ya huele a primavera! Y qué ganas tenemos de buen tiempo. Parece que las rebajas de invierno, cuando estábamos ansiosas por hacernos con los abrigos más calentitos y las botas más gustosas, fueron hace meses. Y es que ahora que las temperaturas han subido un poco y el sol nos acompaña, estamos deseando cubrirnos solo con chaquetas ligeras y sacar los talones a pasear, ¿verdad?

Por suerte, cada vez va quedando menos para que estrenemos estación y hagamos el cambio de armario. Aunque muchas veces los estilismos denominados ‘de entretiempo’ se nos complican y acabamos recurriendo a básicos: jeans, camisas estructuradas, cazadoras biker… Pero tranquila, no es que no tengas ropa suficiente en tu armario para ir estilosa de lunes a domingo, es que te falta inspiración. Así que espera, porque tenemos la solución a este problema. Y es que si hay alguien que consigue acertar las 24 horas los 365 días del año esa es Carmen Lomana. Y ahora hemos puesto la mirada en uno de sus mejores looks de cara a primavera.

Carmen Lomana tiene el estilismo perfecto para entretiempo

La socialité es todo un referente de estilo en nuestro país. A sus 73 años conoce a la perfección qué prendas, tejidos y complementos son los más acertados dependiendo del mes en el que estemos. Y nunca la hemos pillado en un renuncio, siempre va ideal.

Por eso no nos ha extrañado que mientras buscábamos estilismos para salir airosas de esas semanas de entretiempo, hayamos encontrado inspiración en uno de los looks de Carmen Lomana. ¿Lo mejor? Está compuesto por piezas sencillas y básicas que, o ya tienes en tu vestidor, o puedes encontrar fácilmente en las tiendas. Aunque para facilitarte el trabajo, ya hemos rebuscado nosotras por todas las páginas web hasta encontrar una réplica casi idéntica. ¡Sigue bajando y fíchalo todo!