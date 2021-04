Susanna Griso nos ha enseñado su último look de trabajo y no nos puede gustar más. Es la inspiración perfecta para ir a la oficina esta primavera

Susanna Griso ha vuelto al trabajo en ‘Espejo Público’ tras sus vacaciones de Semana Santa. Este último año, ha sido de grandes cambios para la presentadora de las mañanas en Antena 3, después de que SEMANA desvelara en exclusiva su ruptura con Carles Torras, tras 23 años de matrimonio. Una noticia que salió a la luz durante estas últimas navidades y a la que ella ha hecho mención en contadas ocasiones. A pesar de este momento tan delicado personal que está viviendo la presentadora, lo que no se puede discutir es que a las 51 años está guapísima y con una figura espectacular. Además, cada vez la vemos lucir prendas más rejuvenecedoras que le quitan años de encima y que no nos pueden gustar más.

El último look de Susanna Griso, al detalle

Desde el set de maquillaje y peluquería de Antena 3, la presentadora se pone puesta a punto con la ayuda de las profesionales contratadas por la cadena privada. Siempre perfecta, Susanna Griso nos ha mostrado desde su lugar de trabajo su último look de calle, ideal para ir a trabajar ahora en primavera. Además es súper fácil de copiar y el resultado no nos puede gustar más. ¿Qué se ha puesto Griso para su último look para que nos haya gustado tanto el outfit? Lo analizamos al detalle a continuación.

Susanna Griso ha llegado a las instalaciones de Antena 3 enfundada en unos vaqueros básicos, un top sin mangas en azul marengo y lo que más nos gusta: una americana de rayas en tejido lino, el ideal para la primavera y el verano por ser un tejido fresco y delicado súper fácil de combinar. La presentadora ha optado por una blazer en color beis con unas rayas en azul marengo, a juego con el top, donde va combinando algunas líneas más finitas con otras de mayor tamaño. Se trata de una americana de doble abotonadura, súper versátil y que nos va con todo.

Además, tal y como marca el Gobierno para evitar la propagación de la pandemia provocada por el coronavirus, la presentadora ha lucido una mascarilla en color negro de tela. También hemos podido ver algunos de los accesorios, como unos aros de tamaño mediano que colgaban de sus orejas y que le daban un aire súper juvenil. Ha querido también lucir un cinturón de piel negro que destacaba sobre sus tejanos azules y que se ceñía perfectamente a su figura. El resultado es de 10. Retomando el tema de la americana, aunque no hemos podido averiguar de qué merca es la suya, sí hemos recopilado otros modelos ideales para copiarla. ¡No te los pierdas!