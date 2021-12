Hay una cosa que tenemos que tener clara: llevar traje con zapatillas está totalmente permitido. En los últimos años, lo deportivo y lo formal se dan la mano para crear estilismos tan apetecibles como el que Nuria Roca ha elegido para ir a trabajar. El estilo ‘casual smart’ está cada vez más de moda y ha conseguido que los conjuntos que antes nos rechinaban, ahora nos encanten.

Eso sí, debemos tener cuidado a la hora de combinar los trajes con las ‘sneakers’ porque no todas valen. La presentadora añade a su traje de cuadros marrón, unas Converse clásicas con doble plataforma en color blanco. Si además tenemos en cuenta que ha completado el outfit con un chaleco largo en color negro; de punto, a tono con el jersey interior, pasamos de look a lookazo en un abrir y cerrar de armario.

Su elección es todo un acierto que ya estamos deseando copiar. Pero, si no tienes unas Converse en casa, elige con sumo cuidado las zapatillas porque las de tipo running o las que son excesivamente deportivas no encajan con prendas formales. Si no eliges bien el calzado pasarás de ir ‘cool’ a ir ‘cutre’, y no queremos que eso ocurra.

Haz como Nuria Roca y combina tu traje con zapatillas blancas

Las zapatillas de color blanco y clásicas son las que mejor quedan con todo tipo de trajes. Al ser sencillas no llamarán mucho la atención, son fáciles de combinar y además quedan impolutas. Evita el calzado con excesiva plataforma, colores estridentes o demasiado florituras. Recuerda que menos, es siempre más y serás la reina de ‘street style’.

El traje sastre se reinventa y es la prenda favorita del invierno

Podemos afirmar, sin equivocarnos, que el traje se ha convertido en la prenda más versátil de nuestro armario. Y es que es nuestro mejor aliado, para cualquier ocasión. Funciona para ir a la oficina, tal y como ha hecho nuestra protagonista Nuria. Y también es el rey de la noche, con unos buenos tacones.

Sin duda, su adaptabilidad es lo que hace que esté permitido llevarlo a todas partes y podamos aprovechar su uso al máximo. De hecho, con un solo traje por crear multitud de combinaciones. Basta con cambiar el calzado y la prendas interiores. O también puedes hacer como la colaboradora de ‘El Hormiguero’ y marcarte un look ‘a capas’ añadiendo un chaleco encima del conjunto.

Copia el look

Sabemos que elegir un atuendo para cada día de la semana puede resultar agotador. Por eso, hacemos el trabajo por ti para que solo tengas que ‘añadir al carrito’ las prendas y seas la mejor vestida de tu trabajo o grupo de amigas. Ficha este conjunto al estilo “Nuria Roca” y prepárate para ser la más moderna del lugar.