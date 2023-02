Clara Chía ya marca tendencia: lleva las gafas de sol más modernas

Clara Chía, de novia de Piqué a 'it girl' en potencia: marca tendencia con las gafas del sol del momento

Poco meses después de su primera aparición en medios de comunicación, Clara Chía ha vuelto a dejarse ver saliendo de la casa de su novio, Gerard Piqué. La joven ha dejado claro que la moda es una pasión en común que comparte con Shakira, ya que se ha sumado al complemento favorito de las que más saben de estilo: las gafas de sol de montura cuadrada. Por eso no nos extrañaría que Clara, comenzase a ser un reclamo para las marcas.

Desde que se hiciera pública su relación con el futbolista, la publicista es una de las mujeres más buscadas y ahora, su estilo personal se ha convertido en objeto de deseo para muchas. En esta ocasión, ha optado por un look muy sencillo con una camiseta vaquera y una bufanda blanca que lleva enrollada sobre el cuello que no nos dejan ver el resto del look. El toque definitivo de última tendencia de su outfit lo dan las gafas de sol cuadradas, con los cristales en negro, y con la montura blanca, un accesorio que llevamos viendo varias temporadas y que también veremos en esta.

Porque ya sabemos que los complementos cuentan, y mucho, para realzar un look, por eso estas gafas de pasta blanca y de forma rectangular arrasan ahora mismo entre las insiders. ¿Lo mejor? Tienen un toque moderno muy trendy. Son definitivamente las que más hemos visto en el street style. Tanto que muchas marcas de moda de lujo, como Prada, las tienen en su colección. Favorecen a todas y son perfectas para poner luz a los estilismo más sobrios.

Las gafas nuevas de Clara Chía hacen homenaje a la estética modernista

No solo de vestidos o prendas de ropa vive una influencer, las gafas de sol también están arrasando en los looks de las más fashionistas. Nos encantan las de Clara por su diseño geométrico extragrande y el llamativo frontal de la montura que presenta un diseño vanguardista que se caracteriza por el corte en ángulo pronunciado de las esquinas exteriores.

¿Cómo llevarlas? Elegir las gafas de sol no solo depende de la forma del rostro, también el color de cabello cuenta.

Para las mujeres de cabello claro, como Clara Chía, los tonos de monturas que quedan bien son los azules en todas sus gamas, verde oscuro, marrón chocolate, gris, blanco y negro. Esto es así porque contrastan con el color del cabello. Y, al contrario, los colores de monturas que no le favorece anda es el amarillo, naranja, beige, rosado y verdes claros.

¡Echa un vistazo a nuestra galería y pasa de estilo a estilazo añadiendo estas gafas a tu look!