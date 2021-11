Estaba de visita en Madrid y era una de las citas más esperadas de la semana. Chiara Ferragni reunió a algunas de las influencers españolas en una alfombra roja en la que todos intentaron sacar sus mejores armas para entrar en la lista de los mejores looks de la noche.

Un diseño exclusivo de María Grazia Chiuri

Y en eso, no hay quien gane a Chiara Ferragni, la reina de las influencers, quizá la primera en triunfar en todo el mundo gracias a su blog de moda. Y menos si aparece, como hizo ayer en Madrid, con un vestido de Dior hecho a medida por María Grazia Chiuri, directora creativa de la maison francesa.

No es de extrañar que la diseñadora de Dior haya creado un look para Ferragni, con quien le une no solo la nacionalidad italiana, también una buena relación de amistad. También laboral, porque Chiuri ha sido la encargada de vestir a la primera gran bloguera en algunos acontecimientos importantes de su vida, incluida su boda con el rapero Fedez.

Para el estreno en Madrid, la sencillez ha primado en el look de Ferragni, que ha acompañando este impresionante vestido negro, con tirantes, escote corazón y una gran abertura en la pierna con un sencillo semirrecogido. En el beauty look destacaban los labios, pintados de rojo, el único punto de contraste de un estilismo que apuesta por el minimalismo.

Estreno en Madrid

Chiara estaba en Madrid para presentar junto a su marido Los Ferragnez, el docurreality que han grabado para Amazon Prime y que se estrena estos días. Y claro, la expectación entre los influencers españoles era máxima, porque no todos los días hay un evento de estas características en la capital.

Hasta allí se desplazaron algunos rostros conocidos de las redes sociales que sacaron sus mejores galas del armario para posar en el photocall y conocer en qué consiste el programa grabado por el matrimonio italiano. Una de ellas fue Violeta Mangriñán, que también apostó por el negro y la simplicidad con un vestido de la española Natalia Peró.

Las influencers sacan sus mejores galas, y así, Marta López, novia de Kiko Matamoros, decidió acudir sola al evento y posó con un estilismo no tan sencillo como el de la anfitriona, porque no le faltaba de nada. Tenía lentejuelas plateadas en los pantalones, un llamativo collar que llevaba encima de un jersey morado que remataba con pelo en la zona de las mangas. Todo para lograr un estilismo digno de semejante cita influencer.