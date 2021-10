La modelo Kendal Jenner pasea por Nueva York con un look de lo más acertado.

Con la llegada del frío, lo único que apetece es hacer planes en casa, ir al cine, pasear por algún centro comercial. Sea lo que sea, lo único que buscamos es estar calentitos y lo más cómodos posibles. Es por eso que es hora de ir guardando los tops, las camisetas de tirantes y los conjuntos más bonitos que nos ponemos con tantas ganas cuando llega el calor. Ahora puedes ir buscando los looks más atrevidos para este invierno, entre los que destacan los chalecos, los abrigos, las sobrecamisas y las chaquetas de cuero para darle un toque de lo más rockero a tu estilo.

Los chalecos con camisa blanca debajo se convirtieron en tendencia el año pasado y éste vuelven con más fuerza que nunca. Cuando llega el invierno hay a quién le resulta más difícil vestir y conjuntar sus looks. No obstante, existen múltiples formas de saber hacerlo. Muchas veces nos inspiramos en influencers, celebrities o diseñadoras para intentar copiar cuales son los looks que están a la moda.

Kendal Jenner reafirma su obsesión por los chalecos una vez más, y no sólo los utiliza para salir a pasear o para hacer recados durante el día, también sabe cómo combinarlos para ir a desayunar con sus hermanas al restaurante más espectacular de la ciudad.

Este chaleco lo puedes encontrar con estampados de rayas como el caso de la modelo, con estampado de rombos o flores, de punto, de lana, acolchados… las opciones son muchas y muy variadas. Además, también están en una gama de colores que incluyen todas las tonalidades desde el más oscuro hasta el más claro.

Una opción para conjuntarlo es llevarlo con una camisa blanca debajo con mangas abombadas.

Sin duda alguna, deberías incluir este conjunto en tu armario para este otoño-invierno ya que darás un giro radical y dejarás atrás los total look negros que siempre se han llevado. Opta por cambiar y darle vida a tu closet.