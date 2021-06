La socialité más estilosa eligió un maravilloso conjunto para ir a trabajar que, además de elegantísimo, no podía ser más cómodo.

Además de su increíble faceta como influencer y de sus ocasionales apariciones en televisión para comentar las hazañas de los concursantes de Supervivientes o para opinar sobre temas de actualidad en programas como Espejo Público; Carmen Lomana suele colaborar semanalmente en Radio Fin de semana Cope y escribir alguna que otra columna en La Razón. Vamos, que no para ni un segundo quieta. La socialité más estilosa no deja de trabajar en lo que le gusta y entre stories de Instagram, fotos en las redes sociales y comentadas declaraciones en prensa, televisión y radio, consigue estar en el primer plano mediático a diario. Algo que logra, además, llevando siempre los mejores looks y presumiendo de las tendencias más sofisticadas de cada temporada.

La que se alzase como creadora (y reina) del Confinamiento chic ahora que el confinamiento ya es casi una oscura anécdota del pasado; sigue regalándonos sus estilismos más chic a través de las redes sociales. Eso sí, ya tiene la opción de sacar a pasear sus mejores galas y no solo mostrarlas sobre un maniquí como hacía durante la cuarentena. Ahora, Carmen Lomana posa con ellas, luciendo modelitos impecables de los pies a la cabeza, de camino a una cena con amigas o para disfrutar de una tarde de shopping por el barrio Salamanca de Madrid o incluso para ir a trabajar. Y es precisamente para esto último para lo que ha elegido el look más acertado que hemos en la pasada semana.

Así es el look más acertado de Carmen Lomana para ir a trabajar

La socialité, que ya sea para presenciar una ópera en el Teatro Real o para ir a los estudios de grabación de la Cope suele acertar con sus estilismos; en esta última ocasión nos ha enamorado con su look de trabajo. Fue el pasado viernes y, bajo el título, «Cómoda para ir a trabajar»; Carmen Lomana compartía su estilismo con sus más de 476 mil seguidores en Instagram. Se trata de un conjunto de jersey, blusa y pantalón en tonos crema, blanco y camel que combinó a la perfección con unos complementos de lo más ideal.

Collar de Le Marshand, stilettos de estampado de leopardo de Isabel Abdo Shoes, cinturón de piel marrón y shopping bag en crudo y camel. Un conjunto de sobresaliente con unos complementos de matrícula de honor que, sin lugar a dudas, convierten a Carmen Lomana en una de las mejores vestidas de la semana.