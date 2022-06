No todo son coronas, joyas poderosas, vestidos de gala o llamativos tocados cuando las royals hacen un viaje al extranjero. Hemos visto el despliegue de Máxima de Holanda en su visita de Estado a Austria, pero Victoria de Suecia también se encuentra de visita en Lisboa para acudir a la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas y ha sacado a pasear el vestido más sencillo y relajado para los días de verano. A la heredera al trono sueco le encantan los looks sport y ya la hemos visto en muchas ocasiones con pantalones vaqueros y sneakers. En esta ocasión no ha llegado a tanto, porque la cita requería cierta seriedad, pero no ha dudado en ponerse un vestido cómodo, ligero y muy favorecedor que puedes combinar con todo y llevar de la mañana a la noche. Sin duda, un vestido todoterreno.

Los vestidos son la prenda más más recurrentes para la temporada veraniega, y todavía más si eliges un diseño y un estampado como el de la princesa sueca. Aquí te descubrimos su look al detalle. Porque no solo el vestido, también los complementos han sido de lo más acertados.

Un vestido como el de Victoria de Suecia te salvará todos tus looks de verano

La heredera al trono sueca lució un vestido midi, con cuello redondo con pequeños frunces, manga corta de farol, corte en la cintura y falda de paneles rematada con un volante en el bajo, además, aunque en las fotos de Victoria no lo podemos ver, en la espalda tiene un detalle de una coqueta abertura. Un diseño muy favorecedor, al que se une el alegre estampado de flores en tonos amarillos y azules, el print que triunfa todos los veranos. El vestido es de la firma By Malina, una de sus preferidas, y ahora se puede comprar en la web en rebajas por por 272 euros

Tan acertado como el vestido, también han sido los complementos que eligió. Un bolso cuadrado de piel rígida en beige bajo el hombro y unas cuñas de piel, también beige, con tachas de Valentino. Las cuñas y alpargatas de esparto, en todas sus versiones, son el calzado por excelencia para el verano y lo acabamos de comprobar con las primeras damas de los mandatarios de la OTAN que se ha celebrado esta semana en Madrid.