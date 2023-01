Las botas son el calzado por excelencia del invierno. Hay numerosas alternativas que se van renovando cada temporada: de estilo Cowboy, ‘Bratz’, Chelsea, con suela track, de calcetín, ‘Slouchy’… Pero hay unas que son, sin ninguna duda, las más buscadas desde hace varias temporada: las UGG. Las vemos continuamente en todas las zapaterías y la mayoría de las celebrities no han podido resistirse y se han hecho con alguna de sus múltiples versiones. Si tú también estás deseando hacerte con unas, pero no estás dispuesta a pagar los más de 200 euros que cuestan, atenta, porque aquí te vamos a enseñar 7 opciones low cost que te encantarán.

No hay duda de que las UGG son las botas más deseadas este invierno, y es que son una opción súper trendy y calentita para los meses más fríos del año. Aunque es cierto que no son para todos los gustos y es que son de esas prendas que o las odias o las amas. Hay quien considera que parecen más unas zapatillas de estar por casa que unas botas para salir a la calle, pero a nosotras nos chiflan porque son perfectas para ir cómoda y no pasar frío en el día a día.

7 botas low cost tipo UGG

No hay ‘it girl’ que se pueda resistir a las UGG. Se las hemos visto a internacionales como las modelos Kendall Jenner o Gigi Hadid y también a algunas de las influencers más estilosas de nuestro país, como Sara Carbonero, Anna Ferrer Padilla o Dulceida. Eso sí, todas ellas han optado por la marca original, fundada en 1978 en California y cuyos precios no bajan de los 190 euros, por lo que no son aptas para todos los bolsillos.

Si a ti también te encantan y quieres hacerte con unas, pero no quieres gastarte ese dineral, tranquila, nosotras hemos investigado por ti y hemos encontrado siete opciones low cost súper parecidas (algunas incluso más monas que las originales) que cumplirán todas tus expectativas y que te mostramos en nuestra galería.

Hay para todos los gustos: de caña bajita, media, en color negro, camel, beige, gris, con estampado… Y todas ellas por un precio mucho más asequible que el de la marca original. ¡Hemos encontrado unas incluso por 10 euros! Sigue bajando y descúbrelas todas con detalle…