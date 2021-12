¿Te imaginas poder combinar un bolso de múltiples formas creando looks casuales o elegantes al mismo tiempo? Es posible si sabes qué tiene que tener un bolso para pegar con todo. No dejes pasar la oportunidad y hazte con un bolso básico de fondo de armario que pegue con todas tus prendas y puedas usar durante todo el año.

¿Cómo tiene que ser un bolso comodín?

Ya no necesitas tener un bolso para cada ocasión. Ahora, la versatilidad es una premisa muy importante en el mundo de la moda, pero no siempre es fácil dar con la clave y acertar con el bolso adecuado. Para que no te pierdas en el intento, graba en tu mente estos consejos y conseguirás ir a la última siempre ( y encima te ahorrarás un dinero porque con un mismo bolso te podrás vestir de muchas formas diferentes).

Lo más importante es elegir bolsos de colores neutros: el cámel, plata o negro nunca fallan. El cámel es una opción ideal para crear estilismos de día, porque al ser una tonalidad clara sientan genial con jeans y trajes. Los de color plata (metalizado) son ideales para acudir a eventos o celebraciones especiales. Con estos darás un toque festivo a tu look. En este sentido, el dorado también es una buena opción. Y por último los bolsos en negro, que es el color por excelencia. Lo bueno es que combinan con cualquier estilo y sirven para el día como para la noche.

Huye de los estampados para darle más posibilidades

Ahora que sabemos la gama cromática que debemos elegir, hay que tener en cuenta que lo mejor es escoger bolsos sin estampados. ¿Por qué? Son opciones muy bonitas, pero menos útiles porque no podríamos usarlos con prendas estampadas – de lo contrario estaríamos recargando demasiado el atuendo y recuerda que siempre, menos es más-. La elección del tejido también es muy importante. Podrás sacar más provecho a los de piel, ante o rafia. Si ya te has convencido y no sabes por dónde empezar a elegir, te dejamos una galería con varios ejemplos para que fiches el que más encaja contigo.