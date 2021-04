A pesar de que vienen unos días lluviosos, ficha las siguientes blusas que se convertirán en tu auténtica obsesión para esta primavera

Estamos deseando que llegue el buen tiempo y que se instale para no marcharse. Al menos por unos meses. Cuando el sol se convertía en el protagonista de las calles repletas de personas queriendo disfrutar de la «nueva normalidad», de terrazas donde las confidencias son el trago más dulce o de parques donde niños y no tan niños daban rienda suelta a su imaginación, amenazan con días de lluvia. Los próximos días, en gran parte del país el cielo se torna nublado y el sol se esconde para dar paso a chubascos. Pero keep calm, que nada es eterno. Para hacer la espera más amena, ¿por qué no te haces con una de estas blusas tan ideales y que son perfectas para darle la bienvenida a la primavera y al buen tiempo como se merece?

Esta primavera triunfarás si te haces con una de estas blusas. Reinventándose pero siguiendo la estela de la temporada de las flores, volverán a llevarse los estampados florales, las mangas abullonadas, los tejidos con caída y súper suaves y sedosos. Además, el estilo romántico llega pisando fuerte para hacernos los días más largos y alegrarnos con tan solo mirarnos al espejo. Estas blusas son ideales para el día a día y poder combinarlas con unos jeans de aire setentero, de rabiosa tendencia, como con una falda denim, que este año se reinventan y se llevan por debajo de la rodilla. Las opciones son infinitas y tan solo tu imaginación es la que le pone los límites.

Si eres más atrevida y quieres ir a la última a costa de lo que sea, atrévete con aquellas cerradas en el cuello, con nido de abeja o grandes cuellos bordados ya que serán las grandes protagonistas de la temporada. Si a lo largo de estos meses hemos llevado blusas y camisas transparentes y con algún detalle barroco, ahora esta tendencia llega a su máxima potencia y ya no tienes porque cortarte y sacar tu lado más femenino. Porque ahora es el momento ideal para mostrar tu faceta más lady y convertirte en una auténtica parisina sin necesidad de viajar hasta la capital del amor.

¿Todavía no te hemos convencido? Pues cuando sigas deslizando hacia abajo y veas las blusas que hemos seleccionado para vosotras, quedaréis completamente enamoradas. Ficha las blusas más bonitas de la primavera y que se convertirán en tu nuevo uniforme para el día a día. Desde aquellas con las mangas abullonadas hasta la versión más romántica y femenina o el estampado floral, que nunca falla. Hay para todos los gustos. ¡No te quedes sin ellas!