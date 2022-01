Rosa Benito está imparable. Y es que ya prácticamente no hay día en que no la veamos en televisión, ya sea antes de comer en el ‘fresh’ del programa ‘Ya es mediodía’ o poco antes del telediario en el plató de ‘Ya son las ocho’. ¡Y nos encanta! Porque en los últimos meses se ha convertido (además de en una de las colaboradoras que más se moja) en una de las mejor vestidas de todo Telecinco. Y no hay más que ver los modelitos que elige para salir en cámara para darse cuenta. La exmujer de Amador Mohedano siempre acierta con sus looks y el mejor ejemplo es su último estreno: una blusa satinada con escote en V que, sin lugar a dudas, es el diseño más elegante y favorecedor de esta temporada.

Rosa Benito acierta con una blusa satinada perfecta para cualquier día de la semana

Ya sea con faldas midi estampadas y llenas de vuelo, con blazers de lo más juveniles y estilosas o con los conjuntos más cómodos, la cuñada de Rocío Jurado siempre sabe cómo sorprendernos y triunfar en los platós de Mediaset. Rosa ‘Pepi’, como le llaman cariñosamente, después de tantos años en televisión conoce a la perfección qué cortes, tejidos, formas y modelos le quedan mejor, y no duda a la hora de elegir sus estilismos. Por eso no es de extrañar, que haya vuelto a triunfar en su última aparición en el programa de Sonsoles Ónega.

La colaboradora ha lucido una blusa cruzada en color púrpura que le quedaba como un guante. Quizás sea porque el escote en V le añadía un toque sexy arrebatador, o porque la lazada en la cintura le estilizaba ópticamente la figura, pero sea como sea, Rosa Benito estaba espectacular. Tanto es así que después de lucir esta prenda en la tele uno de sus clubs de fans le ha hecho un collage con varias fotos del look.

El satinado se proclama como el tejido más femenino y elegante una vez más

La blusa de Rosa Benito pertenece a la firma ‘La Tienda de Clara’ y atención, porque llegan las mejores noticias: solo cuesta 24,95 euros, un precio muy asequible. Además, el satinado se ha proclamado como el tejido más femenino y estiloso de este invierno. Y no hay que tenerle miedo, porque bien combinado no tiene por qué ser demasiado arreglado ni formal.

La colaboradora ha lucido la blusa con una falda midi negra con detalle de volantes que le favorecía muchísimo, pero esta prenda es todoterreno. ¿Para una cena en pareja? Con americana oversize, pantalones de pinzas y zapatos de salón. ¿Para una tarde tranquila con amigas? Con gabardina, jeans pitillos y bailarinas. ¿Ya te hemos convencido? Entonces sigue bajando y fíchala.