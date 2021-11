Este 2021 ha sido el año de las grandes celebraciones y bodas. La vuelta a la normalidad después de un año en el que el mundo entero se paralizó. A lo largo de todos estos meses hemos disfrutado de muchas de esas bodas aplazadas, con las novias y las invitadas más espectaculares. Uniones en el mundo de la realeza, la nobleza, las altas finanzas… Philippos de Grecia y Nina Flohr; Carlos Fitz James-Stuart y Belén Corsini, los hermanos Felipe y Carlos Cortina Lapique o Claudia Osborne y José Entrecanales. En el enlace de la hija de Bertín Osborne, celebrado en Jerez de la Frontera, muchas de las invitadas eligieron vestidos de Blanca Astolfi, una joven diseñadora que poco a poco se está convirtiendo en una opción imprescindible entre las más jóvenes cuando hay una fecha señalada en el calendario.

Los vestidos boho-chic de Blanca Astolfi

Precisamente su amiga Claudia Osborne fue de las primeras fans de la ropa de esta sevillana, sobrina del jinete Luis Astolfi. En su firma B.A.G. by Blanca Astolfi encontramos vestidos ligeros, fluidos, vaporosos, con un aire boho, pero sofisticado a la vez. Cortes asimétricos, sedas, superposiciones, contrastes de colores dentro de la misma gama o los estampados románticos son algunas de las señas de identidad de las prendas de la diseñadora. Ideales para crear los looks más relajados, pero absolutamente chic, para las mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que buscan la calidad y el estilo, pero huyen de la ostentación.

Pero junto a los vestidos, para este otoño-invierno 2020/2021 nos encontramos trajes ejecutivos de tres piezas, tendencia esta temporada, que puedes llevar en la versión más casual con sneakers para ir a la oficina, o subida a unas sandalias o stilettos, en el juego masculino-femenino, para las fiestas que ya están a la vuelta de la esquina.

Hasta ahora los diseños B.A.G. by Blanca Astolfi solo los podrías encontrar en su web (www.blancaastolfi.com) o bajo cita previa, tanto en Madrid como en Miami. Pero en las próximas semanas llegará la tienda física a la capital, situada en la calle Lagasca, en pleno barrio de Salamanca, en la llamada Milla de Oro de Madrid.