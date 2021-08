Bikinis, bañadores, complementos y prendas de baño. Te hemos elaborado una lista completa con los best sellers que necesitas en tu maleta este agosto.

Sin apenas darnos cuenta, julio ha llegado a su fin y ya poco le queda para terminar a la segunda semana de agosto. El verano está siendo un suspiro y en un abrir y cerrar de ojos estaremos un año más cantando «No quedan días de verano» de Amaral a todo pulmón. La época más cálida del año se está pasando más rápidamente de lo que nos gustaría y, aunque pueda ser desesperante, eso no significa (ni muchísimo menos) que aún no podamos disfrutar de los últimos rayos de sol de la temporada. Quedan aún unos cuantos días estivales y es ahora o nunca cuando debemos aprovechar y darnos nuestros últimos baños en la piscina y nuestros últimos paseos por la playa. Y es ahora o nunca cuando podemos hacernos con las tendencias veraniegas y lucirlas en nuestro día a día. Algo para lo que no hay nada mejor que bichear cuáles son las prendas y complementos best sellers del momento.

Los best sellers son, tal y como indica su nombre en inglés, un producto, prenda, accesorio o complemento que ha sido todo un éxito en ventas. Es decir, aquellas piezas que han triunfado tanto que acaban llevándolas todo tipo de perfiles. Y eso es precisamente de lo que venimos a hablaros hoy, de esas prendas que han conquistado a la mayoría de famosas e influencers este verano y que tú también deberías incluir en tu armario (o en tu maleta) antes de que empiecen a bajar las temperaturas.

Estos son los best sellers que han conquistado a las influencers y que tú necesitas antes de que acabe el verano

En lo que queda de agosto, es el momento perfecto para vestir nuestros pies con sandalias de silicona estilo XXL, que se han convertido en la nueva (y comodísima) revolución fashionista; también de decorar nuestras cabezas con sombreros tipo bucket hats; y de rematar nuestros looks veraniegos con los kurtas y pareos de inspiración oriental. Además, como prendas de baño, nos tocará hacernos con bañadores asimétricos de pernera alta; con bikinis de estampado tie dye; y con braguitas de talle alto que nos recuerden a los melitos que llevaban las mujeres en la década de los 60.