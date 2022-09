El mes de septiembre acostumbra a ser un mes caótico en clave de moda. Aunque las temperaturas siguen siendo agradables, los días comienzan a atisbar lo que está por venir: el otoño. Para ayudarte a que pongas en orden tu armario para el entretiempo, hemos creado una perfecta lista de los básicos imprescindibles que necesitas. ¡Toma nota porque seguro que te salvará de más de un apuro!

Una de las primeras prendas a las que hay que tener en cuenta son las cazadoras. Las olvidamos durante el verano, pero ya hay que ir pensando en rescatarlas. Un blazer de mujer en color negro se convertirá en un ‘must’ para nuestro vestidor. Una prenda totalmente versátil para llevar con vaqueros y zapatillas, pero que en un momento dado también nos puede servir para ir más arreglada a la oficina. Por supuesto, no nos olvidamos de los ansiados días de lluvia que, cruzamos los dedos, están por llegar. Así que incorporamos en este ranking un trench de estilo clásico en color camel. Una gabardina atemporal que perdura en el armario temporada tras temporada.

Básicos atemporales: nuestros favoritos

El nuevo curso puede convertirse en el momento idóneo para ir renovando nuestro vestidor. Es hora de cambiar esas prendas que ya están viejas por el uso y sustituirlas por nuevas. Así que te proponemos una camisa blanca muy sencilla con el que fin de que combine con todos tus looks de estilo ‘working girl’. En esta lista también hemos incluido un peto vaquero, perfecto para tus modelos más desenfadados. Si hablamos de looks en clave todoterreno, entonces no podíamos obviar una sudadera. Una prenda muy juvenil de rayas y con calavera para los primeros días de frío.

No podía faltar un pantalón denim que se convertirá en tu básico fetiche de esta temporada. En esta caso, optamos por uno que derrocha mucho estilo, de tiro alto y pierna cropped. Sin olvidar, un vestido de estilo camisero. Otro imprescindible tanto por su versatilidad como por su comodidad. Hemos elegido uno de tejido denim que siempre resiste muy bien a las distinta modas y, por ende, al paso del tiempo. Desliza y descubre nuestros básicos de entretiempo que tu armario necesita.