Anita Matamoros tiene el vestido mini que necesitas para renovar tu estilo

Con la llegada de la primavera muchas están hartas de lucir prendas básicas y que piden a gritos un toque fresco y juvenil. El estilo noventero y el street style llegaron en 2022 para aportar a nuestros looks vitalidad y buena energía a las mujeres más atrevidas. Si hay una influencer en este país que sabe cómo incorporar prendas de este estilo a su armario, esa es Anita Matamoros. La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha estrenado hoy un look que lo tiene todo para triunfar en primavera. Analizamos a continuación, punto por punto, sus prendas. No te pierdas un detalle.

La joven siempre sorprende con sus estilismos, tiene una sensibilidad especial para la moda y por ello se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas mujeres. El estilo de la instagramer navega entre las últimas tendencias y el street style, que ha acogido en su armario desde hace tiempo. Además, no tiene reparo en reutilizar ropa de su madre, probar con nuevos diseños y jugar con los colores y las mezclas espontáneas.

Vestido mini y botas cowboy: las claves del último look de Anita Matamoros

En esta ocasión, la hermana de Laura Matamoros se ha hecho con un vestido cut out mini que es perfecto para estrenar en entretiempo y que es súper versátil. La prenda tenía un cuello cerrado con mangas largas, se ajustaba a la perfección a su silueta y lucía dos pequeñas aberturas en los costados, el motivo más característico de esta moda de los 90. El vestido estaba confeccionado a partir de una combinación de dos tipos de tiras, ambas blancas, unas hechas de algodón tupido y otras de hilo ligeramente translúcido que creaban un 'estampado' novedoso y ligero. La prenda pertenecía a la última colección de la firma The Cotton Brand, concretamente, era el modelo 'Soho', disponible en la web oficial de la marca a un precio de 49,90 euros.

Para sus pies eligió unas botas cowboy bajitas en color café que tenían un diseño fresco al no cubrir demasiado la pantorrilla, ideales para el entretiempo. El bolso fue una de las mejores elecciones para completar su look. La joven integró un bolso de asa de cadena de Bvlgari confeccionado en cuero blanco y con cierre de metal. Este modelo 'Serpenti Forever' no deja de aparecer poniendo la guinda a los looks de las famosas. ¿Quieres ver el look completo? Desliza para ver la galería.