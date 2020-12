Después de los bañadores y las joyas, ahora Anabel Pantoja se ha lanzado a diseñar su primer bolso y el éxito ha sido rotundo

Mientras su familia vive un momento convulso por el enfrentamiento entre su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera, Anabel Pantoja prefiere mantenerse al margen sin decantarse públicamente por ninguno de los dos bandos. Eso sí, su trabajo en Sálvame hace que se llevé más de un sofocón y muchas tardes termine sus conexiones desde Canarias, donde ahora vive junto a su novio, llorando. Pero si las disputas familiares, unidas a su convalecencia de la operación de peroné tras el accidente haciendo surf, hacen que no esté pasando su mejor momento personal, no se puede decirse lo mismo del profesional.

En el pasado confinamiento Anabel Pantoja se convirtió en todo un fenómeno en las redes con sus bailes y ejercicios para estar en forma. Tal fue el éxito que hasta se convirtió en la personal trainer de sus compañeros de programa y ha publicado un libro. Con más de un millón trecientos mil seguidores en Instagram su figura como influencer ya está casi eclipsando a la de «sobrinísima».

Anabel también se ha lanzado al mundo del diseño. Ha creado su colección de joyas y también de bañadores, con gran éxito. De hecho su traje de baño de lunares fue uno de los más virales del pasado verano. Y ahora también se ha atrevido con los bolsos.

El bolso ideal de Anabel Pantoja

En colaboración con la firma Montsaint ha creado la colección cápsula Montsaint by Anabel Pantoja. Ha diseñado un bolso de nylon con múltiples bolsillos, con dos asas para llevar de mano y también con la opción de bandolera, que puedes encontrar en negro y en gris. Un modelo muy cómodo, ideal para acompañar los looks más sport y para los viajes: «Menos es más y este compañero de viaje no necesita más que tu actitud y sonrisa para todos los momentos que vais a vivir…», así lo presenta la propia Anabel. Su precio: 25.99 euros.

Se pondrá a la venta en solo unos días, pero ya se puede adquirir en pre-order online. El éxito ha sido tan espectacular, que debido a la gran cantidad de pedidos la web de la marca se ha colapsado… Parece que Anabel ha dado en el clavo con su diseño y ha conseguido enamorar a sus miles de seguidores.