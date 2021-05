Desde que vimos por primera vez a Ana Soria de la mano de Enrique Ponce, supimos que la almeriense tenía madera de influencer. Ella es una chica joven, guapa y estilosa y eso es, nos guste o no, lo que más triunfa en las redes sociales actualmente. No nos equivocábamos. En su perfil de Instagram ya cuenta con más de 217 mil seguidores y sus estilismos, cambios de looks y maquillajes inspiran e interesan a cualquiera. Aunque clásica y discreta; la manera de vestir de Ana Soria ha conquistado a miles de personas y son pocos los conjuntos que no logran ocupar algún que otro titular. Algo que no nos extraña lo más mínimo pues, siempre fiel a su estilo, busca apuntarse poco a poco a las nuevas tendencias y adaptarlas a su esencia. Algo que ha hecho a la perfección con su último modelito. Un look con que se ha adelantado al verano y nos ha dejado con la boca abierta.

A pesar de que ya ha comenzado el buen tiempo, aún queda más de un mes para que podamos dar la bienvenida al verano. Sin embargo, la estudiante universitaria parece no haber podido aguantarse las ganas y ya ha sacado de su armario las prendas propias de esta estación; y ha posado con ellas en su cuenta de Instagram. Concretamente nos referimos a una sencilla pero acertadísima camiseta que la joven ha llevado con el que, sin lugar a dudas, es el estampado veraniego por excelencia: las rayas marineras.

Las rayas marineras, el estampado perfecto para recibir al verano

Posando de espaldas a través de stories, Ana Soria nos ha conquistado gracias a su camiseta de rayas marineras en azul y blanco. Un diseño de lo más simple que nos recuerda a los anuncios más aplaudidos de Jean Paul Gautier y que es, indiscutiblemente, el patrón más deseado en los meses de verano. Ella lo ha combinado de la mejor forma con unos pantalones vaqueros y un visible cinturón blanco. Sin embargo, con este tipo de camisetas marineras, las posibilidades son prácticamente infinitas.

Llévalo con unos culottes azul marino, con un peto blanco o con una falda de tubo o midi plisada. Combínalo con un vestido lencero por encima, con unos jeans rotos o incluso con unos joggers de chándal. ¡Todo es posible con el estampado de rayas marineras! Y es que, al ser tan básico e infalible, no hay prenda que se le resista.