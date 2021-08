Ana Obregón ha disfrutado de unos días de desconexión en Roma junto a una amiga donde ha vuelto a hacer alarde de su estilo y glamour

Este último año ha sido muy difícil para Ana Obregón, que perdió a su hijo, Álex Lequio, en mayo del pasado año tras una larga lucha contra el cáncer. Desde ese día, la actriz y presentadora se aisló y se encerró en su casa de La Moraleja y ha salido en contadas ocasiones. Al igual, sus apariciones públicas se pueden contar con los dedos de una mano. A pesar de esto, va recuperando poco a poco su vida y este verano ha podido dar un paso más en su recuperación y se ha marchado de vacaciones. Además de pasar un tiempo en Mallorca, donde veranea todos los años, también ha cogido un avión y ha puesto rumbo a Roma junto a su mánager e íntima amiga, Susana Uribarri. Además, lo hizo derrochando glamour y estilo por las calles italianas.

Una maleta en blanco y negro: el motivo por el que viste estos dos tonos

Ana Obregón ha querido inmortalizar su viaje repleto de confidencias con su gran amiga y nos ha dejado ver qué ha metido en su maleta de vacaciones. Prendas espectaculares con los que la actriz desfila por las calles italianas y recorre los lugares más emblemáticos de Roma. Nos colamos en su maleta y nos damos cuenta de un pequeño detalle: todas sus prendas son o bien en blanco o bien en negro.

Y es que en los países occidentales, el luto se identifica con el negro, mientras que en los orientales, el color que predomina para el luto es el blanco. Por este motivo, la actriz tan solo viste estos dos colores desde el fallecimiento de su hijo y posteriormente el de su madre. Además, ya reveló durante las Campanadas que el diseñador Alejandro de Miguel fue el que eligió el color blanco, ya que en algunos países este es el color que se viste en cuestiones de luto.

Los cuatro básicos infalibles de Ana Obregón (que también serán los tuyos)

La actriz ha elegido diferentes prendas para hacer turismo por las calles de Roma, revelándonos qué básicos no pueden faltar este año en nuestra maleta de vacaciones. Un bañador, un vestido lencero, unas zapatillas deportivas y un zapato de vestir son los cuatro básicos infalibles que necesitas meter en tu maleta para conseguir derrochar glamour y estilo en tu próximo destino de vacaciones. Se convertirán en tus grandes aliados para ser la mejor vestida durante la época estival. Analizamos el estilismo de la presentadora durante sus días de descanso y buscamos una opción para que copies su look. No te lo pierdas y ¡sigue leyendo!