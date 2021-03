La hermanísima de Tamara Falcó ha querido dar la bienvenida a la primavera con un look lleno de color que no ha podido gustarnos más.

Han pasado ya tres meses desde aquel 21 de diciembre de 2020 en el que Ana Boyer y Fernando Verdasco daban la bienvenida a su segundo hijo en común: Mateo Verdasco Boyer. Para alegría de todos, el pequeño nacía días antes de las vacaciones en la clínica Ruber Internacional de Madrid y se convertía en el mejor regalo de Navidad que nadie podría imaginar. En estos tres meses, la hija pequeña de Isabel Preysler no ha parado quieta y, entre Miguel y Mateo y a caballo entre Doha y Madrid, ha conseguido recuperar su figura en un tiempo récord. Algo que no ha dudado en mostrar a través de las redes sociales, en las que, además de presumir de estilo y buen gusto, presume de tipazo postparto.

Aunque en estos meses, como era de esperar, la madre por partida doble ha dejado a un lado Instagram y se ha centrado de lleno en su familia; las pocas veces que ha colgado fotos en la plataforma, no han sido baladí. No hay más que ver su última publicación para darse cuenta. En ella, la joven posa fiel a su estilo con un look sport chic que, según sus propias palabras, es perfecto «para dar la bienvenida a la primavera». Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo. ¡Es ideal!

El look sport chic con el que Ana Boyer da la bienvenida a la primavera

La hermana de Tamara Falcó ha elegido un vestido rojo sin mangas y con falda midi plisada, de estilo golfista y estética deportiva que le sentaba de maravilla. Un modelo de Tommy Hilfiger a la venta en El Corte Inglés que, junto a las sneakers blancas con las que lo ha combinado, creaba un conjunto de lo más sport. El toque chic lo daba, sin lugar a dudas, la gabardina fluida de largo midi y color hueso con la que ha querido rematar su estilismo. También de la firma estadounidense.

Se trata, tal y como ella misma ha confesado, de un look lleno de color, perfecto para esos primeros días de primavera en los que hace sol pero aún refresca. Pero también se trata de un conjunto muy Ana Boyer; pues combina ese aspecto informal y tranquilo que tanto le caracteriza con ese toque elegante y glamuroso que ella siempre elige para sus estilismos. ¡Es lo máximo!